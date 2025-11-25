Una marcha que «el miedo no calla» en A Coruña para que la Justicia proteja de verdad a las mujeres

Banderas moradas, pancartas denunciando injusticias y voces reclamando derechos. Centenares de personas recorrieron este martes el centro de A Coruña, desde el Obelisco hasta la Delegación del Gobierno de la plaza de Ourense, en una manifestación de la Marcha Mundial das Mulleres por el 25-N. Y, además, de constatar que desde el último Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer han seguido acumulándose las fallecidas, pidieron el fin de la «violencia institucional» y la discriminación judicial, laboral y sanitaria.

La manifestación salió en torno a las 20.00 horas del Obelisco, y se fue extendiendo por los Cantones: cuando la vanguardia alcanzaba la altura del Mc Donalds, la retaguardia aún estaba arrancando. Entre los participantes, mujeres de todas las edades hombres, niños, insignias de sindicatos y partidos, jóvenes marchando con la pancarta de la Fundación del Secretariado Gitano y otras pidiendo el fin del «genocidio» en Gaza. Miembros del PSdeG, como el secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, y la alcaldesa, Inés Rey, reclamaban la abolición de la prostitución.

Algunas, con vestidos y con máscaras blancas como fantasmas, portaban los nombres de fallecidas por violencia de género. «No estamos todas, faltan las asesinadas», decían mujeres que ponían «voz a las que no tienen voz». Un cartel resumía una vida: «Siguen las pesadillas, pero el miedo ya no me calla».

Carlos Pardellas

La columna se desvió a la plaza de Galicia, para entonar ante la fachada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que «la justicia machista no es justicia». Y es que, como indicaron las organizadoras poco después, ante la delegación del Gobierno, el acto protesta contra la «red» de violencias que, defienden, sufren las mujeres y van más allá de los golpes y las muertes. Reclamaron una justicia efectiva, que proteja y no victimice a las mujeres, con personal especializado en violencia de género. Una sanidad que las atienda. Y el fin de la «violencia económica», el fin de los contratos precarios y los salarios bajos, una mejor educación.

La marcha culminó un día de actividades. No faltó el lazo humano que organizó el Concello tras una caminata por el paseo marítimo bajo el lema «no hay excusas». Rey, recordó que desde que hay registros, en 2003, «la violencia machista se ha llevado la vida de 1.333 mujeres, una cifra insoportable». «Vamos a decir alto y claro que no nos vamos a rendir contra esta lacra que es la violencia machista», expuso, a la vez que hizo un llamamiento a «no dejar hueco a los negacionistas» de este tipo de violencia.

A la regidora le preocupa que «parece que nos hemos acostumbrado a guardar minutos de silencio prácticamente todas las semanas y normalizar una situación que es anormal». El Concello sigue reclamando un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, un recurso que ya funciona en otras ciudades gallegas.

Rey también estuvo presente en el acto del 25N en la Delegación del Gobierno, donde Pedro Blanco reafirmó la «firme voluntad de seguir luchando contra esta violencia estructural que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo». «No podemos dar un paso atrás», insistió el delegado, mientras que indicó que en Galicia más de 6.100 mujeres cuentan con la protección del VioGén». El objetivo, dijo, es «seguir luchando para que la cifra de víctimas sea cero». El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, puso el foco sobre la «concienciación» ya no solo contra la violencia de género sino también «contra esas posturas negacionistas de la ultraderecha que cada vez avanzan más».

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, señaló que hay cosas por mejorar desde el Ayuntamiento: «la detección temprana, facilitar la formación del personal con atención al público, desarrollar campañas divulgativas y preventivas de manera continuada, promover acciones dirigidas a los jóvenes para la prevención y optimizar la cooperación de todas las instituciones y entidades».

El acto de la Xunta, en ExpoCoruña, sirvió de llamamiento a las empresas para crear entornos seguros, pero también para alzar la voz y conocer experiencias como la de Mar, víctima de violencia machista. Vivió y está viviendo «un proceso largo, duro y difícil», pero aseguró que «sí se puede».

El presidente gallego, Alfonso Rueda, propuso ser «inflexibles» ante estas violencias y «hacer todo lo posible para ayudar a las víctimas». Aunque aseguró que son claves los «recursos» de las administraciones, con eso no es suficiente. «Hay que ayudar a las víctimas para que den el paso para denunciar y eso es más fácil si sus entornos las animan, las amparan y les hacen ver que no pueden seguir así», expuso Rueda, que recordó que la Xunta ha elaborado la guía de indicios para empresas: detección de vítimas de violencia de xénero para ayudar al tejido productivo a la hora de identificar y prevenir este tipo de situaciones y darles información sobre las medidas y recursos que tienen que activar en el caso de detectar algún posible caso. La medida ya cuenta con 300 empresas adheridas que llegan a más de 300.000 trabajadores. «En cualquier empresa, cualquier trabajadora puede estar sufriendo violencia machista», alertó el presidente, que cree que «vale la pena pararse» si se detecta algún comportamiento o actitud fuera de lo normal. «Hay que hacer lo posible por ayudar», insistió.

El Gobierno gallego también pondrá en marcha el próximo año «un protocolo para ayudar a los cuerpos de Policía Local de Galicia» a saber actuar en casos de violencia de género.

La Facultad de Derecho fue el lugar escogido por la Universidade da Coruña (UDC) para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El rector, Ricardo Cao, reivindicó «el papel de las universidades como agentes activos en la lucha contra todas las formas de esta violencia». Explicó que es necesario adoptar «un enfoque integral y transversal, que atienda no solo las manifestaciones más evidentes, sino también aquellas que operan de forma más sutil». Recordó que las universidades cuentan con unidades de igualdad y protocolos específicos para prevenir y actuar frente a casos de maltrato.