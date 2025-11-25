Mercadona abre un nuevo supermercado en Marineda City

Mercadona inauguró ayer su nuevo supermercado en Marineda City, en la zona nueva donde antes estaba El Corte Inglés. Sustituye al que estaba a la salida del centro comercial. La compañía ha invertido 2,8 millones de euros en la construcción de este nuevo establecimiento, que cuenta con una plantilla de 70 personas. Este supermercado, que cuenta con comidas elaboradas, responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona.