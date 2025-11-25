Noites do Porto se adelantará a la víspera de San Juan

Noites do Porto anunció nuevas fechas y adelanta su calendario de conciertos para animar la agenda musical de A Coruña justo en pleno arranque del verano. «Cambiamos fechas y adelantamos edición, convirtiéndonos en la primera cita musical del verano coruñés», proclamaron este lunes los promotores del festival en redes sociales, al anunciar que la próxima edición de este ciclo se desarrollará del 22 de junio al 5 de julio.

Los conciertos arrancarán, con estas nuevas fechas, justo al empezar el verano, y la víspera de la fiesta de la noche de las hogueras de San Juan en A Coruña, ya será la primera cita de Noites do Porto 2026. «Calidad, eclecticismo y singularidad» volverán a ser, según los responsables de Noites do Porto, las claves que definirán el cartel de conciertos en 2026. «Del 22 de junio al 15 de julio ofreceremos 15 días de música con la esencia que define Noites do Porto desde 2021», anuncian en redes.

Los responsables avanzan también que habrá «nuevas localizaciones, más contenidos y una programación ampliada» para continuar reforzando el festival «al ritmo que marca el pulso cultural de la ciudad». Y recuerdan que hace unos meses la celebración del quinto aniversario de este festival contó con nueve jornadas de música en directo en quince localizaciones, con catorce solistas y bandas, sesiones con siete selectores locales e internacionales, colaboraciones gastronómicas y acciones con artistas plásticos. Añaden que: «Noites vuelve en 2026 más ambicioso que nunca» sin adelantar, por ahora, el cartel del festival.

La del año que viene será la sexta edición del festival. La última arrancó el pasado mes de septiembre y, contó con propuestas gastronómicas dedicadas. Entre los nombres que visitaron la ciudad este año como parte del ciclo de conciertos están los de Yazz Ahmed & Ralph Wyld, Deadletter y Fantasmage,. También tocaron The Lemonheads, Ana Curra, Israel Fernández, La Casa Azul acompañada de Soleá Morente, Sho-Hai y Michelle David. El escenario clásico es el muelle de Batería, pero este año sonó música en el teatro Colón y salas como Jazz Filloa, Garufa Club, Mardi Gras, Playa Club e Inn Club.