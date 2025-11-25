Si no lo leo no lo creo
Palomo Spain, en La Crisálida
ANTÓN PERULEIRO
La presencia de Palomo Spain en A Coruña la semana pasada se produjo por su participación en el Congreso de Moda de Galicia, en el que participó el famoso diseñador cordobés. El éxito en las redes sociales de los vídeos elaborados por la mercería La Crisálida hizo que se interesase por el establecimiento, cuyo propietario, Ramón Santos, no dudó en enseñárselo y mostrarle productos como las mantas de botones que tiene a la venta.
