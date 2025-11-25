Las primeras estaciones de BiciCoruña llegan a Xuxán

El barrio de Xuxán instala las primeras bases de BiciCoruña con dos nuevas estaciones del servicio municipal de alquiler de bicicletas. Están situadas en el cruce entre la avenida de Xuxán y la rampa de conexión con avenida de las Fresas de Eirís y en la intersección con la calle Galán, muy próximas al carril bici del barrio. El Concello explica que la instalación de las nuevas bases siempre va seguida de pruebas técnicas y la sincronización del software del sistema.

También el acceso principal a la travesía de Meicende, cerca de la rotonda de la refinería y del desvío de Nostián, cuenta desde este martes con una nueva base de BiciCoruña para facilitar los desplazamientos a los trabajadores de los parques industriales y polígonos de la ciudad con el área metropolitana. La medida llega poco después de que los concellos de A Coruña y Arteixo acordasen un protocolo para potenciar la coordinación conjunta en busca de la eficiencia de las políticas públicas compartidas, en este caso, de la movilidad urbana.