Las primeras estaciones de BiciCoruña llegan a Xuxán
También se ha instalado una nueva base en la travesía de Meicende, cerca de la rotonda de la refinería y del desvío de Nostián, para facilitar los desplazamientos a los polígonos industriales
El barrio de Xuxán instala las primeras bases de BiciCoruña con dos nuevas estaciones del servicio municipal de alquiler de bicicletas. Están situadas en el cruce entre la avenida de Xuxán y la rampa de conexión con avenida de las Fresas de Eirís y en la intersección con la calle Galán, muy próximas al carril bici del barrio. El Concello explica que la instalación de las nuevas bases siempre va seguida de pruebas técnicas y la sincronización del software del sistema.
También el acceso principal a la travesía de Meicende, cerca de la rotonda de la refinería y del desvío de Nostián, cuenta desde este martes con una nueva base de BiciCoruña para facilitar los desplazamientos a los trabajadores de los parques industriales y polígonos de la ciudad con el área metropolitana. La medida llega poco después de que los concellos de A Coruña y Arteixo acordasen un protocolo para potenciar la coordinación conjunta en busca de la eficiencia de las políticas públicas compartidas, en este caso, de la movilidad urbana.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La nueva baliza ilumina las ferreterías de A Coruña: «El 1 de enero es obligatoria y van a empezar a caer multas»
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña