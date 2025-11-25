Rey cuenta con llevar la experiencia de Oslo y Tánger a la reforma de los muelles

La alcaldesa, Inés Rey, visitó la semana pasada Nueva York con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, para explicar el procedimiento para transformar los muelles interiores de la ciudad en la conferencia mundial de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos . La visita, defendió este lunes, fue «extremadamente productiva» y permitió aprender de otras urbes que contaron sus experiencia de transformación portuaria, como Oslo o Tánger.

La regidora recordó que Coruña Marítima ha unido a seis administraciones para rediseñar los muelles, e indicó que en Nueva York había preocupación por coordinar a tres. También celebró que A Coruña haya sido elegida para formar parte del consejo de la asociación internacional.

El Consejo Rector de Puertos del Estado acordó incrementar con 11,6 millones los fondos europeos Next Generation previstos para este año para la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior en punta Langosteira. Esa cantidad procede de reasignaciones de los fondos por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y no supone un incremento del presupuesto del proyecto, cercano a los 160 millones de euros. Las obras del acceso ferroviario ya terminaron la perforación de todos los túneles y galerías, que suman 7,4 kilómetros de túneles incluyendo las galerías de evacuación.