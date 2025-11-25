El Superior ratifica que los Uber solo pueden hacer viajes interurbanos

Mientras no haya normativa específica en A Coruña, los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber o Bolt, solo podrán hacer viajes interurbanos —es decir, entre diferentes concellos—. Así figura en la normativa autonómica y así lo ratifica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En octubre, el alto tribunal gallego adoptó la medida cautelar solicitada por Uber para permitir que los VTC accedan y circulen por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que comprende la Marina, O Parrote, la Ciudad Vieja y calles peatonales de Pescadería, en las mismas condiciones que la ordenanza establece para los taxis. Esto también afecta a la recogida de pasajeros con movilidad reducida en zonas peatonales. Sin embargo, la medida cautelar no modifica el artículo 73 de la ordenanza de movilidad, que recoge que «en tanto no se apruebe» una norma específica para los VTC «no se podrán otorgar autorizaciones habilitantes para la prestación de servicios urbanos».

El TSXG ha emitido una aclaración de auto, ante la petición del Concello de A Coruña, para definir exactamente a qué afecta la medida cautelar. De esta forma, los viajes urbanos quedan fuera de toda discusión.

El auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo sí permite los trayectos por zonas ZBE tanto para VTC como para taxi porque «tratándose de dos medios de transporte público, y pretendiéndose con la ordenanza la reducción de las emisiones y contaminación», no aprecian que el Ayuntamiento de A Coruña «resulte perjudicado por el hecho de que ambos medios de transporte puedan circular en igualdad de condiciones». Y recalcan que el acogimiento de la medida cautelar «no excluye que haya que verificar si los vehículos VTC disponen de la correspondiente autorización».

Queda pendiente, por tanto, la regulación de los coches tipo Uber y Bolt. La alcaldesa, Inés Rey, dijo hace unos días que trabajan en una ordenanza que regulará «la convivencia» de ambos servicios. No obstante, criticó que la Xunta haya dejado este asunto «de forma irresponsable» en manos de los ayuntamientos.

El sector del taxi se manifestó el pasado día 13 para denunciar el «intrusismo» de las VTC y pedir a la regidora que regule el servicio e imponga sanciones a todos los que no cumplan.