¿Qué tiempo hará en A Coruña la última semana de noviembre? La Aemet tiene la clave

Noviembre arranca las últimas hojas de su calendario y lo hace con tiempo cambiante en A Coruña a lo largo de esta semana, antes de entrar en la recta final del año. ¿Cómo vienen los próximos días? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nos ofrece las claves para saber qué tiempo hará en A Coruña durante esta última semana de noviembre.

Lo primero que vemos en el avance de la situación meteorológica para A Coruña en este martes 25 de noviembre es que está activado un aviso amarillo en la franja costera del noroeste coruñés por mar combinado con olas de hasta 5 metros. Ayer el avso era por rachas de viento de hasta 60 km/h y hoy el motivo de la alerta es el oleaje.

Por lo demás, será un día con nubosidad compacta y con algunos chubascos que serán más probables a primera hora de la mañana y hacia el mediodía, aunque previsiblemente serán lluvias de escasa consideración. Los termómetros marcarán 11 grados de mínima y 15 de maxima.

El tiempo en A Coruña cambia de cara a mañana miércoles, día 26, y también para el jueves día 27. Serán dos jornadas sin precipitaciones, según avanza la Aemet, aunque Meteogalicia no descarta que caigan ya algunos chubascos durante la tarde-noche del jueves. La lluvia dará, por lo tanto, una tregua de unas 48 horas pero, eso sí, bajarán las temperaturas mínimas, que caerán hasta los 9 grados. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios.

Toa Galicia recuperará a mitad de semana la influencia anticiclónica, así que el miércoles y el jueves no se esperan lluvias en territorio gallego, pero ya de nuevo el viernes día 28 y de cara al fin de semana --sábado 29 y domingo 30-- regresan las lluvias, así que noviembre se despedirá con tiempo inestable. El viernes y el sábado las mínimas se recuperarán un poco, con valores que se moverán entre los 13 y los 11 grados a lo largo de esas dos jornadas, mientras que las máximas se mantendrán estables en los últimos días de noviembre, con entre 15 y 16 grados en las horas centrales. Más información.