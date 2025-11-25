La Universidade da Coruña espera a la decisión de Santiago tras el rechazo de Medicina a compartir la docencia
El rector, Ricardo Cao, evita pronunciarse sobre los pasos que dará si el Consello de Goberno compostelano respalda la decisión de la facultad de oponerse al pacto para compartir los estudios con A Coruña y Vigo
El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, evitó este martes opinar sobre la decisión de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de rechazar el acuerdo para compartir la docencia de esta carrera con A Coruña y Vigo. Cao aseguró que los responsables de la institución que preside son “muy respetuosos con las opiniones y las decisiones de los centros” y que se mantiene “expectante” ante la decisión que tomará sobre este asunto el Consello de Goberno compostelano el próximo viernes.
Cao destacó que “el acuerdo al que se llegó fue muy trabajado, fruto de un trabajo muy intenso, con mucho respeto entre las instituciones”, así como con “lealtad institucional” al sistema sanitario y al universitario.
El rector recordó que este pacto ya fue ratificado por las universidades de Vigo y A Coruña y eludió pronunciarse sobre si la de Santiago será capaz de hacerlo tras la oposición mostrada por la Facultad de Medicina. “Creo que no aporto nada terciando en el asunto”, manifestó y rechazó pronunciarse sobre qué hará A Coruña en caso de que el Consello de Goberno santiagués también vote en contra del acuerdo afirmando que “ahora no es el momento de valorar posibilidades de actuación antes de saber esas decisiones que son fundamentales”.
Cao consideró necesario que haya “una fuerte convicción de todas las partes” que intervinieron en el acuerdo” y no quiso pronunciarse sobre las razones expuestas por Medicina para votar contra el pacto, el que dijo que hubo “cesiones por todas las partes”.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- La nueva baliza ilumina las ferreterías de A Coruña: «El 1 de enero es obligatoria y van a empezar a caer multas»
- La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña