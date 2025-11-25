Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidade da Coruña espera a la decisión de Santiago tras el rechazo de Medicina a compartir la docencia

El rector, Ricardo Cao, evita pronunciarse sobre los pasos que dará si el Consello de Goberno compostelano respalda la decisión de la facultad de oponerse al pacto para compartir los estudios con A Coruña y Vigo

El rector de la UDC, Ricardo Cao, en el Consello de Goberno del pasado viernes.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, en el Consello de Goberno del pasado viernes. / Iago Lopez

José Manuel Gutiérrez

El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, evitó este martes opinar sobre la decisión de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de rechazar el acuerdo para compartir la docencia de esta carrera con A Coruña y Vigo. Cao aseguró que los responsables de la institución que preside son “muy respetuosos con las opiniones y las decisiones de los centros” y que se mantiene “expectante” ante la decisión que tomará sobre este asunto el Consello de Goberno compostelano el próximo viernes.

Cao destacó que “el acuerdo al que se llegó fue muy trabajado, fruto de un trabajo muy intenso, con mucho respeto entre las instituciones”, así como con “lealtad institucional” al sistema sanitario y al universitario.

El rector recordó que este pacto ya fue ratificado por las universidades de Vigo y A Coruña y eludió pronunciarse sobre si la de Santiago será capaz de hacerlo tras la oposición mostrada por la Facultad de Medicina. “Creo que no aporto nada terciando en el asunto”, manifestó y rechazó pronunciarse sobre qué hará A Coruña en caso de que el Consello de Goberno santiagués también vote en contra del acuerdo afirmando que “ahora no es el momento de valorar posibilidades de actuación antes de saber esas decisiones que son fundamentales”.

Cao consideró necesario que haya “una fuerte convicción de todas las partes” que intervinieron en el acuerdo” y no quiso pronunciarse sobre las razones expuestas por Medicina para votar contra el pacto, el que dijo que hubo “cesiones por todas las partes”.

