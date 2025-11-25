La Xunta reclama «altura de miras» a la USC para cumplir el pacto de Medicina

El pacto alcanzado entre los tres rectores y la Xunta para el futuro de los estudios de Medicina en Galicia pende de un hilo. El Consello de Goberno de la Universidade de Santiago (USC) tendrá que votar este viernes un acuerdo que profundiza en la descentralización de todas las clases, teóricas y prácticas, del segundo ciclo y crea unidades docentes en las que habrá profesores que dependan directamente de A Coruña y Vigo. A cambio, las otras dos universidades aparcan al menos hasta 2029 su reclamación de contar con una titulación propia. Los 50 miembros del órgano universitario tendrán que tomar la decisión con la Facultad de Medicina en contra de un documento que piden se someta a una «revisión profunda».

Tras conocerse la posición de la facultad, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, pidió «altura de miras» a todos los implicados en la descentralización , una «grandísima oportunidad» para la formación de los futuros médicos. Rodríguez alertó del riesgo de que «se malogre» todo el trabajo realizado, «ahora que estamos tan cerca de la meta». Con todo, mostró su confianza en que los Consellos de Goberno de la USC y de la UVigo (que aún no ha votado) ratifiquen el acuerdo. El conselleiro asegura que las cuestiones formuladas por la Xunta da Facultade de Medicina son «básicamente técnicas» y estudiadas por la Comisión de seguimiento, creada para ese fin. «Con altura de miras y con visión de futuro no me cabe la menor duda de que se podrán encauzar», remarcó Rodríguez. Aseveró, además, que va a ser positivo para los estudiantes, las facultades y para la formación. En la misma línea se pronunció el propio rector de la USC el lunes. Antonio López, admitió su «profundo sentimiento de frustración» ante lo que considera la pérdida de una gran oportunidad para hacer de la de Santiago la «Facultad de Medicina de Galicia, evitando la fragmentación de unos estudios que, lamentablemente, parece cada vez más próxima».

Pero en el Consello de Goberno no se sienta únicamente el equipo del rector Antonio López, por lo que no está asegurado que la votación salga adelante. Hay decanos, representantes del profesorado doctor e investigador, estudiantado y personal de administración y servicios que deberán decidir si apoyan las tesis del rector o las de Medicina. Dos de las candidatas a sustituir a López en el rectorado —Rosa Crujeiras y Alba Nogueira— ya han pedido públicamente que se tenga en cuenta la opinión de la facultad. Las elecciones están previstas para febrero. Aún cuando el acuerdo sea ratificado el viernes, como ya ocurrió con el pacto de 2015, sería la facultad la encargada de impulsar la descentralización.

El pasado mes de mayo, el rector coruñés anunció la intención de la UDC de solicitar a la Xunta el título de Medicina para A Coruña. Ricardo Cao justificó entonces su decisión, en parte, por el incumplimiento del pacto firmado hace ya más de 10 años. Después de la reclamación del título por parte de A Coruña y con las negociaciones encalladas para profundizar en la descentralización, Vigo también se sumó a la reclamación. Cao, optaba este martes por la cautela, asegurando que se mantiene «expectante». Destacó que «el acuerdo al que se llegó fue muy trabajado, fruto de un trabajo muy intenso, con mucho respeto entre las instituciones», así como con «lealtad institucional» al sistema sanitario y al universitario.