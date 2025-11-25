XXI Concurso de Tapas Picadillo: fechas y cómo participar en la edición más navideña

La XXI edición del concurso de Tapas Picadillo abre su plazo de inscripción al sector hostelero desde este miércoles y hasta las 23.59 horas del 5 de diciembre para participar con sus propuestas gastronómicas en las categorías de ‘tapa creativa’ y ‘tapa receta Picadillo’. Se podrán degustar del 18 al 28 de diciembre, en coincidencia con la Navidad, lo que ayudará a promocionar la hostelería local y a dinamizar la ciudad durante estas fiestas navideñas.

El único requisito para participar es que el precio de las tapas se sitúe entre los 3 y 5 euros, su elaboración sea artesanal y se empleen, de forma preferente, productos gallegos con indicación geográfica protegida o de kilómetro cero. El Concello promueve además la inclusión de propuestas aptas para personas celíacas, veganas y vegetarianas.

Al reconocimiento más creativo a y a la mejor ‘receta Picadillo’ que otorgarán un jurado profesional, se suma la selección del público, que elegirá su tapa favorita en la categoría ‘votación popular’.

Los establecimientos ganadores recibirán un diploma acreditativo y un premio en metálico de 1.000 euros en cada categoría.

Las bases completas del concurso pueden consutarse en la web https://www.tapaspicadillo.es/descargas