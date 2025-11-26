Abierto el plazo para participar en los campamentos de Navidad en A Coruña

Ya es posible inscribirse en los campamentos de Navidad que se desarrollarán en los centros cívicos de A Coruña a partir del próximo 22 de diciembre para facilitar la conciliación familiar durante estas fiestas. El Concello oferta más de 500 plazas, repartidas en 35 grupos con 15 participantes cada uno. Tendrán un horario general de 10.00 a 14.00 horas con un precio de 26 euros y el ampliado, de 09.00 a 14.30 horas, costará 32 euros. La inscripción permanecerá abierta hasta este viernes 28. El listado provisional saldrá el 4 de diciembre y el definitivo se publicará el día 12.

Durante los campamentos de Navidad, que se desarrollarán en los 22 centros cívicos de la ciudad, los participantes tendrán la oportunidad de asistir a talleres creativos, actividades lúdicas y juegos cooperativos adaptados a las distintas edades. Están orientados a fomentar la convivencia, el trabajo en equipo, la participación activa y el goce del tiempo de ocio educativo y saludable durante las vacaciones escolares.

Los niños de Labañou, debido a las obras en el centro cívico del barrio, asistirán al campamento navideño en el espacio La Normal. A estos campamentos de Navidad, se suman otras 144 plazas de campamentos deportivos que ya han sido adjudicadas.