El cierre del desvío a Alfonso Molina desde Agrela colapsa el entorno en las horas punta

El segundo cierre efectuado en el enlace de la avenida de San Cristóbal con la de Alfonso Molina, que se aplica desde el pasado martes, causó este miércoles una importante congestión del tráfico en las horas punta en todo el entorno ante la imposibilidad de acceder a la principal salida de la ciudad desde Agrela. La propia avenida de San Cristóbal soportó largas colas para llegar a la rotonda de entrada a Matogrande, que también se colapsó, así como el interior de ese barrio, al que deben llegar los vehículos que tratan de alcanzar Alfonso Molina.

«Como vecino, entiendo que hay unas obras y que hay que asumirlo», manifestó Esteban Velasco, expresidente de la asociación de vecinos de Matogrande, quien aseguró que los residentes sabían «que todo el tráfico se iba a desviar a la rotonda». Destacó que las obras de Alfonso Molina «se han juntado con el cambio reciente en el acceso al Liceo La Paz que impide entrar por la rotonda, lo que causa un verdadero caos». Este vecino califica de «mala decisión» la nueva regulación de la calle Sebastián Martínez Risco al considerar que se ha «bloqueado» el barrio en una zona con abundante tráfico y teme que el avance de las obras de Alfonso Molina cause nuevos problemas.