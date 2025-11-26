¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
Las cifras salariales de los alcaldes oscilan entre los 77.531,72 euros y los 4.095,30 euros
El salario de los alcaldes de A Coruña y su área metropolitana tienen que ser públicos y la subida del sueldo, tanto de los regidores como de los concejales, tienen que ser aprobados por los plenos. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública acaba de publicar las «Retribuciones de cargos electos y empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas. ISPA 2025», que permite conocer los datos de los 276 ayuntamientos de Galicia relativos a 2024, así como los del resto de España.
En el entorno urbano y metropolitano coruñés conviven municipios muy diferentes en tamaño, presupuesto y complejidad administrativa. Estas diferencias influyen directamente en las funciones, responsabilidades y cargas de trabajo de sus alcaldes, con tres de ellos sin dedicación exclusiva.
Las cifras salariales de los alcaldes oscilan entre los 77.531,72 euros y los 4.095,30 euros. Ninguno de los sueldos se acerca a las cifras más altas de España, que lidera el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, superando los 110.000 euros.
Abel Caballero sigue en primera posición en la comunidad gallega percibiendo 78.206 euros anuales. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, con 77.531 euros, es segunda en la tabla. El tercer puesto es para Lugo. En 2024 estaba al frente Paula Alvarellos y ganaba 75.773 euros —tras su fallecimiento tomó el relevo Miguel Fernández—. De Ourense no se conocen datos, aunque en 2023, Jácome ganaba 75.215 euros anuales. En cuanto al resto de ciudades, Miguel Fernández Lores, de Pontevedra, ha dejado de ocupar el tercer puesto, pues a mitad del 2024 se jubiló y renunció a su salario de 74.000 euros anuales. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, solo obtuvo 26.189 euros (aunque en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santiago pone que percibe 66.000 euros), situándose en la parte baja de la tabla y por debajo de todos los alcaldes de A Coruña y su área con dedicación exclusiva. En Ferrol, José Manuel Rey Varela, sin dedicación exclusiva al Concello, no cobra nómina como alcalde, puesto que ya tiene su sueldo de senador del PP.
Estos es lo que ganan los alcaldes de A Coruña y su área
Inés Rey (A Coruña) – 77.531,72 euros
José Carlos Calvelo (Arteixo) – 65.048,48 euros
Ángel García Seoane (Oleiros) – 63.239,96 euros
José Manuel López (A Laracha) – 57.033,34 euros
María Barral (Betanzos) – 55.531,70 euros
Pablo González (Oza-Cesuras) – 53.837,42 euros
José Antonio Santiso (Abegondo) – 53.539,78 euros
Juan Manuel Rodríguez (Cerceda) – 49.272,58 euros
Juan Carlos García Pose (Coristanco) – 47.700,00 euros
Javier Caínzos (Curtis) – 46.786,55 euros
José Luis Fernández Mouriño (Carral) – 46.630,50 euros
Alejandra Pérez (Bergondo) – 45.899,98 euros
Sergio Platas (Paderne) – 43.265,30 euros
Fernando Pérez (Vilasantar) – 41.036,61 euros
Carlos Vázquez (Vilarmaior) – 39.656,26 euros
Benito Portela (Sada) – 37.281,10 euros
Antonio Deibe (Irixoa) – 28.000,00 euros
José Ramón Rioboo (Culleredo) – 16.800,00 euros. No tiene salario completo como alcalde porque es diputado provincial.
Francisco Quintela (Coirós) – 9.936,00 euros. No tiene dedicación exclusiva, está jubilado.
Manuel Vázquez Faraldo (Miño) – 4.095,30 euros. No tiene dedicación exclusiva porque lo compatibiliza con su trabajo.
