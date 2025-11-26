Comienza el traslado del metrosidero en el Cantón Grande.

Hoy ha comenzado el traslado del metrosiderodel Cantón Grande. Su crecimiento ha provocado su trasplante con el fin de que pueda contar con el sustrato necesario para su desarrollo sin comprometer el subsuelo, según los informes técnicos municipales. El nuevo emplazamiento del árbol estará solo a unos metros de la que era hasta ahora su localización, así que pasará a estar más cerca del Obelisco.

El Concello explica que el traslado de este metrosidero permitirá destacar el valor del ejemplar, un árbol emblemático del paisaje urbano de A Coruña, y recuperar la simetría de su copa.