Comienza el traslado del metrosidero en el Cantón Grande
Hoy ha comenzado el traslado del metrosiderodel Cantón Grande. Su crecimiento ha provocado su trasplante con el fin de que pueda contar con el sustrato necesario para su desarrollo sin comprometer el subsuelo, según los informes técnicos municipales. El nuevo emplazamiento del árbol estará solo a unos metros de la que era hasta ahora su localización, así que pasará a estar más cerca del Obelisco.
El Concello explica que el traslado de este metrosidero permitirá destacar el valor del ejemplar, un árbol emblemático del paisaje urbano de A Coruña, y recuperar la simetría de su copa.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
- Toma forma la pasarela que unirá las estaciones de tren y bus de la intermodal de A Coruña
- ¿Por qué hay dos arbolitos en el andamio de la nueva promoción de la calle Montevideo, en A Coruña?