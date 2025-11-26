A Coruña intenta poner fin a las dudas de los contenedores: "¿A dónde va la caja de la pizza?"

"¿A dónde va la caja de la pizza?" La escena se repite en cada barrio. Los vecinos se paran, miran los paneles y lanzan las mismas preguntas. "Las cajas de pizza generan debate incluso entre los trabajadores, también los envases de yogures o los restos de después de barrer", reconoce Jorge Precedo uno de los técnicos que participan en la campaña que el Concello y Ecoembes están llevando a cabo con la colaboración de la Xunta.

El objetivo es claro: recorrer barrio por barrio para explicar los cambios tras la llegada del nuevo contenedor gris de tapa negra. "Se ha cambiado el contenedor que antes era el amarillo inorgánico y valía para todo. Ahora solo es para envases ligeros de plástico, latas y bricks”, detalla el técnico. “El gris sirve para lo que no podemos reciclar en ningún otro contenedor".

Durante la mañana, varias personas se acercaron al punto informativo de la zona centro. Entre ellas, Eugenia López, una vecina que admitió desconocer por completo el cambio. "No sabía que habían puesto un contenedor gris. Yo seguía reciclando como siempre", explica. "Está bien que lo aclaren porque pensaba que lo estaba haciendo bien y resulta que no".

Precedo confirma que el nuevo contenedor gris genera la mayor parte de las dudas. "El polvo de limpiar, un cepillo de dientes, los pañales… eso va al gris", recuerda. También insiste en la duda más repetida: "Si la caja de la pizza está muy manchada, va al orgánico. Si está limpia, al papel y cartón, al azul".

Los vecinos también preguntan por los envases de yogurt, que "se depositan al amarillo", explica, aunque reconoce que algunos generan confusión porque llevan cartón exterior: "En esos casos, se separa el cartón de fuera".

El personal de Comparte, la empresa privada que lleva el reciclaje a la calle, considera que A Coruña recicla "a medias, pero bien en términos generales". "El vidrio y el papel y cartón son lo que más se recicla siempre", señala Precedo. Confía en que la información ayude a mejorar la separación de residuos con los nuevos criterios.

La campaña lleva un mes y medio en marcha y ha detectado un problema habitual: no todos los puntos de recogida tienen todas las fracciones. "A veces nos dicen: ‘salgo de mi casa y tengo un amarillo, pero no el de resto’. Entonces la gente no quiere caminar más y tira lo primero que ve", explica el técnico. El Concello ya estudia reorganizar la distribución. "La idea es que algunos antiguos amarillos pasen a ser grises". El equipo seguirá durante las próximas semanas en distintos barrios. "Lo importante es que la gente entienda qué va en cada contenedor para reciclar mejor".