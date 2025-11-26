A Coruña encara fin de año con una caída de los nuevos alquileres y escasa oferta

Si en algo coinciden todos los actores del sector inmobiliario es que en A Coruña falta oferta de vivienda. La ciudad tiene el número de anuncios de compraventa por habitante más bajo de las urbes gallegas, y uno de los menores de alquiler, y, después de una primera mitad del año en el que aumentaron los nuevos arrendamientos, las firmas han caído desde la declaración de zona tensionada en relación con años pasados. Los agentes de la propiedad inmobiliaria consideran que la zona tensionada, que congela precios de nuevos arrendamientos y establece límites de precios en algunos casos, ha provocado una caída de la oferta, mientras que los arquitectos reclaman más medidas para hacer efectiva la declaración.

De acuerdo con cálculos realizados por este diario a partir de las ofertas de Idealista y el último padrón definitivo, de 2024, en A Coruña hay aproximadamente 1,52 ofertas de alquiler por cada mil vecinos, lo que la sitúa al furgón de cola de Galicia junto con Vigo (1,47) y Pontevedra (1,55), pero lejos de Lugo y Ourense, en el que hay casi dos ofertas por mil habitantes, Santiago (3,37) o Ferrol (4,25). Y, pese al constante aumento de precios, a inicios de años se arrendó un alto número de viviendas. Entre enero y julio, según datos de la Xunta, se firmaron algo más de 3.300 nuevos contratos, mientras que en 2024 apenas se superaron los 2.700 y en 2023 el dato había sido de 2.861.

Pero tras la declaración de la zona tensionada, los datos descendieron. Entre agosto y octubre los nuevos arrendamientos fueron 1.484, frente a los 1.650 del mismo periodo de 2023 y los 1.698 que se registraron en esos meses de 2024. El número de contratos cayó un 11,5% respecto al nivel de los últimos años.

Para la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez «las ofertas de alquiler han bajado, los propietarios son cada vez más reticentes a sacar vivienda al mercado». Vérez, que se opuso a la declaración de zona tensionada, afirma que ya avisó de que esto pasaría «pero no nos hicieron caso» y defiende que la contracción de la oferta va «en detrimento de la gente que necesita una vivienda». Los propietarios, indica, «piden más requisitos y es más difícil que se alquile a las personas más vulnerables».

Como ya publicó LA OPINIÓN, las inmobiliarias coruñesas están notando el mismo fenómeno. En septiembre, fuentes de Será por Casas señalaban que había clientes sacando pisos al mercado como alquiler de temporada, donde no hay limitación de precios, y en Rúa Inmobilaria vieron cómo varios propietarios retiraron inmuebles del mercado. En Ático Inmobiliaria consideraron que la mayoría está marchándose al alquiler temporal» y desde Urbeko Inmobiliaria añadieron que hay dueños que buscan realizar subidas en la práctica cobrando aparte conceptos que antes estaban subsumidos en la cuota de alquiler.

La presidenta de la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, señala que la zona tensionada es una herramienta con «algunos fallos que hay que corregir con urgencia para incidir en la bajada de precios sin bajar oferta». Así, reclama incluir en la regulación los arrendamientos de temporada y de habitación, que ahora no están comprendidos en las limitaciones, para evitar el «trasvase». La modificación corresponde al Gobierno central, añade, pero las comunidades autónomas deberían instar a la modificación.

Varela reclama a la Xunta un registro autonómico de grandes tenedores, pues la legislación prevé especiales limitaciones para estos, y señala que hay «problemas metodológicos, que ya trasladamos hace uno o dos meses y están sin solucionar, en el índice de precios de referencia» elaborado por el Estado y que establece el valor que deben tener los arrendamientos de determinados inmuebles. «Estos fallos normativos y metodológicos inciden negativamente en los efectos de la declaración», concluye Varela.