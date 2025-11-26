A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas

El padrón municipal de A Coruña aumenta hasta las 251.543 habitantes a 1 de enero de 2025, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística en una resolución oficial del padrón municipal. Se trata de la cifra más elevada en décadas, con una subida en 1.922 habitantes desde el año anterior, lo que supera la propuesta provisional emitida por el INE en marzo de este mismo año.

La evolución demográfica de la ciudad detectó desde 2019 un incremento paulatino. Según los registros del INE, en 2019 la población de A Coruña era de 245.711 habitantes, que pasaron a ser 147.604 en 2020. En 2021 y 2022, la población registró un leve descenso durante el contexto de pandemia, con 245.468 y 244.700 respectivamente. En 2023, volvió a incrementarse hasta los 247.736 y ya en 2024, A Coruña alcanzó los 249.621 vecinos. En total, la población de A Coruña ha aumentado en 5.832 habitantes desde 2019. La tendencia de los últimos años contrasta con la caída del número de habitantes en 2015 hasta los 243.870 y la estabilización de la cifra durante un periodo de cuatro años en torno a los 244.000.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, señala que el desarrollo empresarial, la creación de empleo y los servicios públicos han permitido atraer a más población a la ciudad. “Esto es fruto del intenso trabajo diario para posicionar a la ciudad como motor de Galicia en términos económicos y sociales”, valoró.