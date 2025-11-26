El error ortográfico de los carteles del concierto de La Oreja de Van Gogh en A Coruña

La Oreja de Van Gogh actuará el 12 de septiembre del año que viene en el Coliseum, pero por la ciudad podemos ver carteles que anuncian un recital para el mismo día de «La oreja de Van Gohg». ¿Una disrupción espacio-temporal con un universo paralelo con diferentes grafías? ¿Un nuevo grupo creado por Leire Martínez? ¿Intención de adaptar el nombre a la pronunciación española? Si es así, recomendamos Gog, Goj, Gok o Gó.