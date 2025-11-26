Fallece en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina

La joven que resultó herida grave en un accidente de tráfico ocurrido anoche en A Coruña, en la avenida de Alfonso Molina, ha fallecido en la tarde de este miércoles. La fallecida es una mujer de 20 años que viajaba en el asiento del copiloto. El otro herido es el conductor del vehículo, un hombre de 26 años.

El siniestro ocurrió este martes alrededor de las 23.30 horas cuando un turismo, un Seat Ibiza, que circulaba por Alfonso Molina en sentido salida de la ciudad se salió de la calzada --por causas que no han trascendido-- y acabó empotrado contra unas columnas de hormigón a la altura del viaducto de la avenida de San Cristóbal --que pasa por encima de Alfonso Molina--, según informan fuentes oficiales.

En el choque resultó herida grave la mujer que ocupaba el asiento del copiloto y que tuvo que ser rescatada del vehículo por los Bomberos de A Coruña al haber quedado la puerta bloqueada. Una ambulancia de transporte vital avanzado del 061 trasladó a la mujer al Hospital de A Coruña, pero finalmente ha fallecido.

El conductor del vehículo también resultó herido y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al complejo hospitalario coruñés (Chuac).