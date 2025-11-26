Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos en Alfonso Molina, al menos uno grave, al empotrarse un coche contra unas columnas de hormigón

El accidente ocurrió este martes por la noche alrededor de las 23.30 horas a la altura del viaducto de la avenida de San Cristóbal, en sentido salida

Ambulancias en los accesos a Urgencias del Hospital de A Coruña.

Ambulancias en los accesos a Urgencias del Hospital de A Coruña. / LOC

RAC

Un accidente de tráfico ocurrido anoche en A Coruña, en la avenida de Alfonso Molina, deja dos heridos, al menos uno de ellos grave, según informa la Policía Local. El siniestro ocurrió este martes alrededor de las 23.30 horas cuando un turismo, un Seat Ibiza, que circulaba por Alfonso Molina en sentido salida de la ciudad se salió de la calzada --por causas que no han trascendido-- y acabó empotrado contra unas columnas de hormigón a la altura del viaducto de la avenida de San Cristóbal --que pasa por encima de Alfonso Molina--, según informan fuentes oficiales.

En el choque resultó herida grave la mujer que ocupaba el asiento del copiloto y que tuvo que ser rescatada del vehículo por los Bomberos de A Coruña al haber quedado la puerta bloqueada. Una ambulancia del 061 trasladó a la mujer al Hospital de A Coruña. El conductor del vehículo también resultó herido y fue evacuado en ambulancia al complejo hospitalario coruñés (Chuac) sin que haya trascendido el alcance de sus lesiones.

