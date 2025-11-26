Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 26 de noviembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

El humorista Moncho Borrajo.

El humorista Moncho Borrajo. / LOC

RAC

Moncho Borrajo presenta su libro

19.30 horas | El cómico conversará con los lectores sobre su libro Aquella farándula. Lo acompañan Manuel Arenas y Siro López.

Afundación

Un documental que viaja al pasado de la ciudad

19.00 horas | Luz, cinza e pedra. Cartografía da memoria coruñesa es una pieza dirigida por Iago Prada. Son 3 capítulos de 30 minutos cada uno.

Fórum Metropolitano

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
  2. Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
  3. El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
  4. Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
  5. Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña
  6. La nueva baliza ilumina las ferreterías de A Coruña: «El 1 de enero es obligatoria y van a empezar a caer multas»
  7. La Policía Nacional acude a la Facultade de Informática de A Coruña por una falsa amenaza de bomba
  8. Toma forma la pasarela que unirá las estaciones de tren y bus de la intermodal de A Coruña

Celia Pérez Sousa, neuróloga del Chuac de A Coruña: «Esperamos los nuevos fármacos que lentifican el alzhéimer para 2026»

Celia Pérez Sousa, neuróloga del Chuac de A Coruña: «Esperamos los nuevos fármacos que lentifican el alzhéimer para 2026»

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 26 de noviembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 26 de noviembre

El tiempo en A Coruña según la Aemet: la lluvia da una tregua antes de volver a la carga

El tiempo en A Coruña según la Aemet: la lluvia da una tregua antes de volver a la carga

Una marcha que «el miedo no calla» en A Coruña para que la Justicia proteja de verdad a las mujeres

Una marcha que «el miedo no calla» en A Coruña para que la Justicia proteja de verdad a las mujeres

A Coruña encara fin de año con una caída de los nuevos alquileres y escasa oferta

El Modernismo de A Coruña, visto a través de sus tumbas

El Modernismo de A Coruña, visto a través de sus tumbas

Francisco Suniaga, escritor venezolano: "Pedir perdón por la conquista de América es una estupidez"

La Xunta reclama «altura de miras» a la USC para cumplir el pacto de Medicina

La Xunta reclama «altura de miras» a la USC para cumplir el pacto de Medicina
Tracking Pixel Contents