Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 26 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Moncho Borrajo presenta su libro
19.30 horas | El cómico conversará con los lectores sobre su libro Aquella farándula. Lo acompañan Manuel Arenas y Siro López.
Afundación
Un documental que viaja al pasado de la ciudad
19.00 horas | Luz, cinza e pedra. Cartografía da memoria coruñesa es una pieza dirigida por Iago Prada. Son 3 capítulos de 30 minutos cada uno.
Fórum Metropolitano
