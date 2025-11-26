Investigado un vecino de A Coruña por circular a más de 180 km/h en una vía limitada a 90

Un vecino de A Coruña ha sido investigado por la Guardia Civil de Tráfico por circular con su vehículo a más de 180 km/h por una carretera limitada a 90 que conecta las localidades de Baio y Santa Irene. Un dispositivo de radar láser lo detectó el pasado 19 de noviembre y aunque, en un primer momento, los agentes no pudieron darle alcance por condiciones meteorológicas adversas, el grupo de investigación y análisis de tráfico logró identificar al conductor, que está investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal establece una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días por circular con un vehículo de motor o un ciclomotor a una velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.