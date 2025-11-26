El Modernismo de A Coruña, visto a través de sus tumbas

«Cuando pensamos en Modernismo lo hacemos en la arquitectura principalmente, aunque el modernismo abarca todas las artes, la escultura, la pintura, la literatura, la tipografía, la moda, la joyería… el Modernismo está en todo», afirma Joaquín Fernández Travieso, guía oficial de turismo, quien junto con el arquitecto Alberto Fuentes Valcárcel organiza para el próximo domingo una visita guiada por el Modernismo coruñés del cementerio de San Amaro. Según destaca, el inusual recorrido por este estilo artístico a través del camposanto coruñés «aporta una mezcla curiosa entre arquitectura y escultura y es una manera interesante de verla».

La visita hace posible además ver «la evolución del cementerio en sí mismo, porque es uno de los primeros que se hacen en Galicia cumpliendo las normas que primero dicta Carlos III y luego aprueban las Cortes de Cádiz en 1812 para que se hagan fuera de los cascos urbanos por razones de higiene para evitar epidemias».

«Muchos de los arquitectos que trabajaron en el período modernista hicieron trabajos en el cementerio y, de hecho, fue el lugar donde empezaron a trabajar porque era una manera más barata de vender sus servicios», explica Fernández Travieso, para quien la visita a San Amaro, más que obras concretas, «permite ver este período artístico» a través por ejemplo de las tumbas de los propietarios de las viviendas modernistas y «todo el contexto de una época muy importante en la ciudad desde el punto de vista cultural y social».

El recorrido por el cementerio está jalonado por tumbas de «personajes importantísimos de la cultura gallega de la época», como Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez o José Castro Chané. La de este último es una de las destacadas porque al morir en Cuba el traslado de su cadáver y su sepultura fueron costeados por el Centro Gallego de La Habana. Frente a la nobleza y la Iglesia, que «intentaban demostrar su antigüedad y su tradición a través de estilos tradicionales como el neogótico, el neorrománico, el neoclásico e incluso el neobarroco», según detalla Fernández Travieso, la burguesía trata de estar a la vanguardia, con el Modernismo, aunque «ante la muerte hay como un retraimiento», por lo que, a pesar de que también hay monumentos funerarios modernistas, son menos que los de otros estilos más tradicionales.

El guía señala que en San Amaro pueden verse «las fases iniciales de algunos arquitectos muy importantes, como Julio Galán o Pedro Mariño, que son de los arquitectos más importantes del Modernismo coruñés», el primer autor de la Casa Rey en la Marina y el segundo del Palacio Municipal. El cementerio tiene además la curiosidad de contar con la sepultura de Santiago Rey Pedreira, «el único arquitecto de A Coruña que sabemos que se diseña él mismo su tumba, que es espectacular».

Labaca y Priegue

«Un ejemplo de Modernismo muy interesante es la tumba de los hermanos Ángela y Ricardo Labaca», promotores de las escuelas que llevan su apellido, así como la de los condes de Priegue, «que tienen un mausoleo con elementos escultóricos modernistas muy interesantes», advierte Fernández Travieso. Estos monumentos reflejan además los diferentes tipos de enterramiento de la época, entre los que había los que contaban con un monumento, como el caso de los Labaca, «que parece como una tumba gigante», y otros, como el de los condes de Priegue, «con una cripta que tiene encima una estatua de estilo modernista».

«La más impresionante de todas, la que consideramos casi como nuestra favorita, es la del escritor Alejandro Pérez Lugín, el autor de La Casa de la Troya, que tiene una escultura que le representa a él en bronce como si estuviera hundiendo», señala el guía sobre las preferencias de los guías de esta visita. En San Amaro, como en toda A Coruña, apunta, hay «mucho eclecticismo, mucho elemento tradicional mezclado con elementos modernistas, ya sean en escultura o en detalles de la decoración».

Sobre la acogida que tienen las actividades programadas por este guía y este arquitecto —para las que es necesario reservar plaza en el teléfono 629 37 47 80— el primero comenta que «hay muchísimo interés por San Amaro, cuando sacamos un paquete de cuatro visitas, las primeras que se abarrotaron fueron las del cementerio».