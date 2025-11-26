El pabellón de Elviña II cerrará en verano para realizar obras

La Xunta ha sacado a concurso, por algo más de un millón de euros, las obras de reforma del pabellón polideportivo Elviña II, que incluirán la renovación completa de la cubierta. Obligarán a clausurar el centro, y, según indican fuentes del Gobierno autonómico, el plan de trabajos se acordará con la empresa que se lleve el contrato, pero la previsión es que se realicen «aprovechando el verano», de manera que el cierre «interrumpa lo menos posible el curso habitual de actividades».

La mejora incluirá la sustitución de la pista polideportiva, así como la instalación de un nuevo vallado para la práctica de modalidades de patín. También se colocará un nuevo ascensor para mejorar la accesibilidad, se instalará una escalera exterior y se revestirá parte de la fachada. Además de renovar diferentes instalaciones, la empresa adjudicataria sustituirá elementos en vestuarios y gradas «para priorizar el confort de los deportistas y del público». El Gobierno gallego afirma que en los últimos años ha invertido cerca de dos millones en obras ya acabadas de los pabellones de Monte Alto, Agra II y Monte das Moas, mientras que la concesionaria de Agra I, Elviña I y Sardiñeira I, también de propiedad de la Xunta, ha comprometido una inversión de 5,5 millones de euros en las instalaciones.