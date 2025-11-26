El PP de A Coruña reclama una reunión de la comisión especial de Nostián tras el informe de Hacienda que ve inviable el nuevo contrato

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, reclamó este miércoles una convocatoria de urgencia de la comisión especial para el seguimiento del concurso de la planta de tratamiento de residuos municipal de Nostián, después de que la Oficina Nacional de Evaluación regulada por el Ministerio de Hacienda emitiese un informe en el que considera que, con el planteamiento del Ayuntamiento, la concesionaria que se lleve el contrato incurrirá en déficit. El PP solo puede pedir, no forzar, esta comisión, que se constituyó en junio y solo tuvo una sesión. Sus integrantes son el portavoz municipal y concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, el edil popular José Ramón Amado y el vocero del BNG, Francisco Jorquera.

Lorenzo afirmó que si la comisión "no se convoca o no se dan las aclaraciones suficientes como suele pasar, pediremos explicaciones en el pleno porque licitar este contrato es perjudicial para los coruñeses y para los trabajadores". El líder popular afirmó que pidió la documentación sobre el informe de la ONE pero el Gobierno local "nos la denegó". El documento, actualmente público, señala que no es seguro que la planta siga contando con los municipios de la periferia como clientes, como espera el Concello, pero argumenta que, incluso en ese caso, el concesionario no conseguiría recuperar la inversión. El Ayuntamiento presentó un informe elaborado por expertos de la Universidade de Santiago de Compostela que argumenta que el método que empleó la ONE para calcular la rentabilidad no es el correcto, y, de cualquier modo, el informe, aunque era obligatorio, no es vinculante. El Gobierno local mantiene que sacará a concurso el contrato antes de fin de año, y el BNG lo respalda.

El portavoz municipal acusó a la alcaldesa, Inés Rey, de sumar una larga serie de promesas incumplidas sobre Nostián. Cuando se presentó por primera vez a regidora en 2019, indicó, afirmó que sacaría el contrato "en los 100 primeros días", pero todo su primer mandato transcurrió sin novedades. Consiguió la Alcaldía de nuevo en 2023 "se comprometió que en los seis primeros meses de mandato iba a sacar a licitar el contrato", afirma Lorenzo, que afirma que luego añadió "otros seis meses más" y que "a principios de este año anunció que era inmediato". El contrato de Nostián acabó a inicios de 2020, y Lorenzo calcula que estos años sin contrato en regla "a los coruñeses nos ha supuesto 36 millones de euros en pagos en facturas irregulares".

Para el PP, en Nostián hay un "doble incumplimiento", pues Nostían "no cumple, ni ha cumplido, ni cumplirá los parámetros de reciclaje que exige la Unión Europea y que exigen las normas estatales". A esoto se suma que el contrato "no es viable económicamente para ninguna empresa" y que se perdieron 10 millones de euros de la UE porque el contrato "no se licitó en el tiempo necesario para hacerse ejecutivo" y otra suma millonaria que se "perdonó" a la concesionaria actual cuando se acordó solo cobrar parcialmente dinero que se le entregó de más en años pasados. El déficit, añade Lorenzo, también pone en peligro a los trabajadores.