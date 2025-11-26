El tiempo en A Coruña según la Aemet: la lluvia da una tregua antes de volver a la carga

Noviembre da estos días sus últimos pasos y en esta recta final hacia el cierre del año encontraremos tiempo cambiante en A Coruña. ¿Qué tiempo hará durante lo que queda de esta semana, a apenas un mes de la Navidad? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nos ofrece las claves para saber lo que nos vamos a encontrar en estos últimos días de noviembre.

Lo primero que vemos en la predicción para hoy y mañana es que la lluvia da una tregua de dos días. Después volverá a la carga. El tiempo en A Coruña cambia para dejar atrás un ecuador de noviembre marcado por la bajada de las temperaturas, la llegada de las primeras nieves a Galicia y varias borrascas que dejaron días pasados por agua a lo largo de las dos últimas semanas. Ahora llegan dos jornadas sin precipitaciones, hoy y mañana, según avanza la Aemet, aunque Meteogalicia no descarta que caigan ya algunos chubascos durante la tarde-noche del jueves. Con esta precisión, de momento tenemos por delante dos días con alternancia de nubes y claros, y con temperaturas que bajan para quedarse en valores que se moverán entre los 10 y los 12 grados de mínima, con máximas que no superarán los 15 grados.

Toda Galicia recuperará a mitad de semana la influencia anticiclónica, así que el miércoles y el jueves no se esperan lluvias en territorio gallego, pero ya de nuevo el viernes día 28 y de cara al fin de semana --sábado 29 y domingo 30-- regresan las lluvias, así que noviembre se despedirá con tiempo inestable. El viernes y el sábado las mínimas se recuperarán un poco, con valores que se moverán entre los 13 y los 11 grados a lo largo de esas dos jornadas, mientras que las máximas se mantendrán estables en los últimos días de noviembre, con entre 15 y 16 grados en las horas centrales. Y previsiblemente la próxima semana comenzará también con lluvias, así que A Coruña estrenará diciembre también con paraguas y capucha. Más información.