La Barbería, uno de los bares más queridos de A Coruña, reabrirá en 2026
El establecimiento desvelará su nueva ubicación durante la celebración de su aniversario el 13 de diciembre
La Barbería volverá. Uno de los bares más queridos de A Coruña, cerrado desde la pasada primavera, prepara ya su regreso en 2026 en una nueva ubicación de la ciudad. Antes de revelar el lugar exacto, el equipo del proyecto celebrará el próximo 13 de diciembre un evento especial por su XII aniversario: un vermú con algo de picar y sesión de Peligro DJ a los platos —en vinilo— en Vavava Haus, donde anunciarán la zona y la fecha aproximada de apertura del nuevo local, prevista para la segunda quincena de enero.
Un cierre inesperado tras once años de actividad
La Barbería anunció su cierre en abril de 2025, tras once años de actividad y en uno de sus mejores momentos —en 2023 había sido reconocida con un Solete Repsol—. El establecimiento explicó que se veía obligado a bajar la persiana por “diferencias irreconciliables con la propiedad y un criterio sancionador de la administración desproporcionado”, según publicaron entonces en sus redes sociales.
El adiós fue recibido con enorme pesar por su comunidad habitual, que llenó la publicación de mensajes de agradecimiento y tristeza. El cierre se produjo en un contexto especialmente complicado para la hostelería del entorno, donde otros locales como el Folks o La Intrusa también afrontaron sanciones o clausuras temporales.
Un nuevo comienzo
Pese a aquel final abrupto, el responsable de La Barbería, Xabi Barral, ya confirmó entonces a este medio que su intención era continuar el proyecto en otra ubicación. El anuncio del evento de aniversario en Vavava Haus confirma que el regreso está en marcha.
El 13 de diciembre será, así, la primera toma de contacto con el público desde el cierre definitivo y el momento en el que se desvelará parte del futuro del proyecto. A falta de conocer la localización exacta, La Barbería apunta a 2026 como el año de su reapertura.
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Dos personas heridas en Alfonso Molina, una grave, al empotrarse un coche contra unas columnas de hormigón