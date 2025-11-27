La Barbería, uno de los bares más queridos de A Coruña, reabrirá en 2026

La Barbería volverá. Uno de los bares más queridos de A Coruña, cerrado desde la pasada primavera, prepara ya su regreso en 2026 en una nueva ubicación de la ciudad. Antes de revelar el lugar exacto, el equipo del proyecto celebrará el próximo 13 de diciembre un evento especial por su XII aniversario: un vermú con algo de picar y sesión de Peligro DJ a los platos —en vinilo— en Vavava Haus, donde anunciarán la zona y la fecha aproximada de apertura del nuevo local, prevista para la segunda quincena de enero.

Un cierre inesperado tras once años de actividad

La Barbería anunció su cierre en abril de 2025, tras once años de actividad y en uno de sus mejores momentos —en 2023 había sido reconocida con un Solete Repsol—. El establecimiento explicó que se veía obligado a bajar la persiana por “diferencias irreconciliables con la propiedad y un criterio sancionador de la administración desproporcionado”, según publicaron entonces en sus redes sociales.

El adiós fue recibido con enorme pesar por su comunidad habitual, que llenó la publicación de mensajes de agradecimiento y tristeza. El cierre se produjo en un contexto especialmente complicado para la hostelería del entorno, donde otros locales como el Folks o La Intrusa también afrontaron sanciones o clausuras temporales.

Un nuevo comienzo

Pese a aquel final abrupto, el responsable de La Barbería, Xabi Barral, ya confirmó entonces a este medio que su intención era continuar el proyecto en otra ubicación. El anuncio del evento de aniversario en Vavava Haus confirma que el regreso está en marcha.

El 13 de diciembre será, así, la primera toma de contacto con el público desde el cierre definitivo y el momento en el que se desvelará parte del futuro del proyecto. A falta de conocer la localización exacta, La Barbería apunta a 2026 como el año de su reapertura.