Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario

Cuando abrió sus puertas en el año 2000, Matogrande aún era un territorio por estrenar. Hoy, 25 años después, el bar Aquitania sigue ahí, con la misma barra que ha visto pasar a una clientela que ha ido creciendo con el barrio en este cuarto de siglo.

Este domingo, a partir de las 12.00 horas celebran su 25 aniversario. Y no es un cumpleaños cualquiera, es la fiesta de uno de los bares que ayudó a definir qué era Matogrande antes de que el barrio fuese lo que es hoy.

El bar que llegó por casualidad

Ramón Vázquez, su fundador, contaba a LA OPINIÓN que el bar no nació en el lugar que él imaginaba. Planeaba abrir en pleno centro, en la zona del antiguo Cine Coruña. Pero una conversación con un constructor lo llevó a un local en un barrio nuevo y aceptó el salto.

Aquitania se convirtió pronto en un referente de la vida diaria del barrio. Entre el Rico Rico, el Degustación y otros locales que ya funcionaban, el nuevo bar aportó una alternativa que cuajó. “El barrio se puso de moda”, recordaba Ramón, que comparte proyecto con su socio David Carballeira.

Un cuarto de siglo de cafés y vinos

A diferencias de otros locales que se orientaron hacia la comida, el Aquitania apostó por ser un sitio para tomar algo de la mañana a la noche: cafés, tés, vinos, cervezas… acompañan a la gente cuando empieza o termina la jornada.

Ramón lo resume fácil: “Matogrande es como una pequeña ciudad; aquí hay de todo”. Y en esa pequeña ciudad, Aquitania funciono como uno de los grandes referentes. Este domingo, a las 12.00 horas, toca celebrarlo.