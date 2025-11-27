El BNG reclama que se repinte un paso de peatones entre Eirís y Xuxán
A Coruña
Las deficiencias en la señalización del paso de peatones del número 201 de la avenida de Monelos que comunica Eirís con Xuxán llevan al portavoz del BNG en el Concello, Francisco Jorquera, a solicitar su reparación mediante un ruego oral que presentará en el próximo pleno municipal. Jorquera destaca que ese paso es muy utilizado por los vecinos para acceder a los supermercados de Xuxán.
