El comité de empresa de Nostián, en A Coruña, defiende el nuevo concurso tiene que salir: "Es eso o cerrar la planta"

El Ayuntamiento mantiene sus planes de sacar a concurso el contrato de gestión de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Nostián, después de que la Oficina Nacional de Evaluación, regulada por el Ministerio de Hacienda emitiese un informe en el que considera que, con el planteamiento del Ayuntamiento, la empresa que se lleve el contrato incurrirá en déficit. El PP solo puede pedir, no forzar, esta comisión, que se constituyó en junio y solo tuvo una sesión. El presidente del comité de empresa, Hadrián Canosa, no entra a valorar las cuestiones técnicas del informe de la ONE, pero coincide en que «hay que sacar un concurso nuevo o cerrar la planta».

El actual contrato de Nostián acabó con el inicio de 2020, y la empresa, Albada, lleva años prestando el servicio en precario. El documento de la ONE señala que no es seguro que los Ayuntamientos de la comarca, agrupados en el Consorcio As Mariñas, sigan siendo clientes de Nostián, como espera el Concello, pero argumenta que, incluso en ese caso, el concesionario no conseguiría recuperar la inversión. El Ayuntamiento presentó un informe de expertos que argumenta que el método que empleó la ONE para calcular la rentabilidad no es el correcto, y sacará a concurso el contrato antes de fin de año. El BNG lo respalda.

Canosa indica que tanto el Concello como el Consorcio As Mariñas afirman es que la intención de los municipios de la comarca es seguir. Sobre las cuestiones técnicas de la viabilidad, señala que no puede valorarlas, pero añade que si el concurso queda desierto habrá que «darle una vuelta» a las condiciones.