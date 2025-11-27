A Coruña se queda a 66.000 habitantes de alcanzar la previsión del plan general

A Coruña cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2025, con 251.543 habitantes. Se trata de un cifra histórica, ya que la ciudad no superaba los 250.000 vecinos desde hace 30 años. El número, no obstante, queda un 20,9% por debajo de la previsión que el plan general hacía en 2013. Estimaba que la población coruñesa llegaría este año a 318.000 personas, un cálculo muy desviado que, como es común en estos documentos urbanísticos, sobreestima el crecimiento para garantizar demanda de nuevo suelo urbanizable, justificar así los cálculos de construcción de vivienda y la recalificación o reclasificación de terrenos para tal fin.

Además, el plan general empezó a elaborarse en 2009, aunque finalmente se aprobó cuatro años después. Su elaboración coincidió también con el ocaso de la burbuja inmobiliaria, lo que también contribuyó a un estancamiento en la población en los siguientes años, también consecuencia de la fuga de familias a los desarrollos de los concellos del cinturón metropolitano.

Ese aumento hasta los 318.000 habitantes servía de base para justificar la necesidad de 24.642 nuevas viviendas en la ciudad, cifra que supondría un 26% más de las existentes entonces. El propio plan reconocía que el anterior, de 1998, había calculado la edificación de 43.000 viviendas nuevas y que solo se levantaron 22.000. Doce años después, ni hubo tal despegue demográfico ni se construyeron tantos pisos. No obstante, teniendo en cuenta las cifras del último censo, de 2021, la demanda se podría cubrir en parte aprovechando el parque inmobiliario ya existente. Hace cuatro años había 20.059 pisos vacíos en la ciudad, cerca del 14,7% del parque total. Si a estas viviendas, en el caso de estar en condiciones de estar habitadas, se le suman las casi 2.000 que la ciudad ha ganado desde la aprobación del plan general, la construcción que veía necesaria el documento, que se elaboró cuando no se habían extendido los pisos turísticos, se reduciría a unos 2.500 residencias nuevas.

Tras años en los que los desarrollos urbanísticos previstos en el plan general avanzaron poco o nada, se empiezan a dar pasos adelante en los grandes desarrollos de suelo urbanizable delimitado (SUD) que se preveían en el plan, como Monte Mero —que impulsa la Xunta para levantar 4.000 pisos—, Monte Alfeirán —en trámite para construir 250 chalés y 214 pisos— o Visma, un plan heredado de 1998 donde ya se han iniciado los trabajos de urbanización. Otros, sin embargo, siguen paralizados. Como uno de los más importantes, el de O Portiño, con más de 500.000 metros cuadrados de extensión y en el que se podrían levantar unas 3.280 viviendas. Muy cerca, el SUD de Penamoa suma más de un millón de metros y se podrían levantar unas 5.300 viviendas, con edificios de hasta ocho plantas. El barrio que más vivienda nueva ha concentrado en los últimos años es Xuxán, donde Concello y Xunta están levantando más edificios.

Más vecinos que en los 90

A Coruña no tenía tantos vecinos desde los años 90. Según los datos del INE, en 1995 había 254.822 habitantes, 3.279 más que este año. La cifra no se volvió a repetir. Según los datos del INE, la evolución demográfica de la ciudad muestra un primer cambio de tendencia en el año 2015, cuando el número de habitantes cae hasta los 243.870. Entonces se inicia un período de casi cuatro años en el que la cifra se estabiliza en torno a los 244.000, siendo en 2019 cuando se detecta una inflexión, con el inicio de un incremento paulatino en el tiempo. El Padrón municipal hace seis años era de 245.711 habitantes, pasó a 247.604 en 2020, bajó a 245.468 en 2021 y 2022, volvió a incrementarse en 2023 (247.736) y ya en 2024 se quedó a las puertas de los 250.000 habitantes, cifra que ha superado en este 2025 con 251.543 vecinos.

«A Coruña se ha consolidado como una ciudad de oportunidades, desarrollo empresarial y creación de empleo. Eso permite retener población y también atraerla. Pero otro pilar fundamental es que disponemos de servicios públicos de calidad que permiten a la ciudadanía mejorar su calidad de vida», señala la alcaldesa, Inés Rey, que asegura que el objetivo es «seguir avanzando en esta línea de acción», para lo que pone « mucho énfasis en ofrecer soluciones a cuestiones como la vivienda, colaborando con las administraciones competentes en la materia».