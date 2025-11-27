Destrozos en los parterres de San Andrés en A Coruña
El mal uso de las zonas de carga y descarga o los aparcamientos indebidos causan daños en los pequeños jardines
A Coruña
Desde la reforma de la calle San Andrés en A Coruña, convertida en un bulevar, la zona ha ganado espacio para los peatones, pero también se ven prácticas indebidas como cruces por donde no hay pasos de cebra o aparcamientos sobre los parterres. Estos últimos son los que más están sufriendo las actitudes incívicas de algunos, ya que aparecen totalmente destrozados por las ruedas de los vehículos.
Algunos conductores que utilizan las zonas de carga y descarga no se adaptan al espacio reservado y ocupan también parte de los pequeños jardines que decoran la calle. Esto hace que en algunos puntos hayan desparecido y solo quede tierra.
Esto, además, deja suciedad por la calle, pues se extiende la tierra por las aceras y calzada.
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Dos personas heridas en Alfonso Molina, una grave, al empotrarse un coche contra unas columnas de hormigón
- Fallece Luz Bergondo, dueña de la Confitería Flory en A Coruña