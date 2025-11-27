Destrozos en los parterres de San Andrés en A Coruña

Desde la reforma de la calle San Andrés en A Coruña, convertida en un bulevar, la zona ha ganado espacio para los peatones, pero también se ven prácticas indebidas como cruces por donde no hay pasos de cebra o aparcamientos sobre los parterres. Estos últimos son los que más están sufriendo las actitudes incívicas de algunos, ya que aparecen totalmente destrozados por las ruedas de los vehículos.

Daños en los pequeños jardines / Iago López

Algunos conductores que utilizan las zonas de carga y descarga no se adaptan al espacio reservado y ocupan también parte de los pequeños jardines que decoran la calle. Esto hace que en algunos puntos hayan desparecido y solo quede tierra.

Esto, además, deja suciedad por la calle, pues se extiende la tierra por las aceras y calzada.