Fin de gira de Xoel López en A Coruña: «Me da igual que vaya todo rápido, que sea efímero, yo voy a apostar por que no lo sea»

Caldo Espírito se publicó en octubre de 2023, hace más de dos años. ¿Cuántas cosas han pasado en este tiempo?

Yo diría que fue casi el disco más trabajado, más intenso. No sé cuánto es el disco y cuánto es el momento de mi carrera, porque ahora ya es imposible diferenciar. Yo no sé cuánta gente viene a un concierto por el disco nuevo o por escuchar el disco anterior o el de hace 15 años. Llevamos con la gira de salas desde enero hasta ahora, así que quizás diría que ha sido el año de más curro, probablemente el de más conciertos de toda mi carrera. ¿Qué puedo decir? Me imagino que, sobre todo, celebrarlo.

Es todo un logro mantener un disco girando dos años en este momento en el que todo es efímero e instantáneo. De hecho, empieza el álbum con Albatros, que habla de eso.

Sí, y de hecho en mi propuesta hay algo de cabezonería. Es decir, a mí me da igual que vaya todo rápido, que sea todo efímero, yo voy a apostar por que no lo sea. Es verdad que requiere un sobreesfuerzo. Requiere estar ahí, hacer la gira, apostar por las canciones... Pero yo lo asumo estoicamente y con orgullo. Es algo en lo que yo creo y sigo apostando por un disco nuevo, por que tenga un periodo de vida, y me da igual que eso baje las estadísticas o los algoritmos. Me gusta hacer las cosas como yo las siento y como creo también que gran parte del público siente. Porque si la gente escucha mi disco y escucha Albatros y le gusta, es porque está de acuerdo también en parte con mi filosofía. Nosotros no dejamos de contar cosas que están en el imaginario popular.

La gente que compra discos y entradas para conciertos no es una minoría, ¿no cree?

Claro, de hecho es más gente de la que pensamos. A veces exageramos un poco con todo lo nuevo. Ha habido un montón de avances tecnológicos y la gente sigue yendo a conciertos como toda la vida. Y haces un concierto pequeñito en un local y la gente te dice que es el formato que más le gusta. Entonces dices, ¿hasta qué punto no seguimos mandando un poco más nosotros? Yo me quedo un poco con eso. Vamos a ver qué dice el tiempo, pero por ahora yo no me preocupo especialmente.

También decían que el cine se iba a morir...

Efectivamente, y mira el vinilo cómo resurge. No hay que tener demasiado miedo a los cambios. Los que se quedan normalmente es porque son beneficiosos, y los que no, porque sobraban. No sé si decirte que los conciertos incluso están en su mejor momento.

¿Y cómo va a ser este en A Coruña? El último de la gira y en casa, supongo que emocionalmente es diferente a otros.

No es como otros. No es casualidad que sea en A Coruña, mi lugar, y que sea el último de 45 conciertos que hicimos este año. Es terminar en casa porque me parecía el final ideal. No siempre se da ni se puede hacer lo que uno quiere, pero esta vez sí. Y es en el Palacio de la Ópera, un sitio con una entidad, con una categoría. Recuerdo que la primera vez que actué ahí fue cantando Negra sombra para un homenaje a Pucho Boedo. También estuvimos ahí en 2022 por el décimo aniversario de Atlántico. Ahora vamos a terminar esta gira. Me parece un final feliz.

Un recinto con butacas, pero auguro que el público acabará de pie. ¿Siente que sus directos son sinónimo de baile y diversión, lejos de la figura de cantautor que en algún momento pudo tener?

Totalmente. Cuando arranqué después de Deluxe, el primer single fue Tierra. Creo que es la segunda más escuchada después de Lodo. En fin, es una canción que marcó mucho, pero es verdad que daba una imagen un poco de canción más acústica, más folk, más tranqui. De alguna manera, la gente todavía se sorprende cuando viene a un concierto y acaba bailando. Ya no es una lucha, pero hace años sí lo fue. En el directo hay una energía que mucha gente no se espera. Ahí mi parte caribeña, mi Juan Luis Guerra, tiene mucho que ver.

Vemos en sus redes que ya prepara nuevo trabajo. ¿Qué está por venir?

Sí. Ahora quiero terminar y hacer esa despedida en A Coruña como se merece el disco. Pero es verdad que yo estoy ya pensando en lo siguiente. Ya tengo prácticamente terminado el próximo disco. Pero, como se dice en el fútbol, vamos a ir partido a partido. Primero hay que acabar, hay que cerrar ese último concierto, y luego ya vendrá todo lo demás. A partir de abril del año que viene, otro disco más.

Por lo que ha dejado ver en un vídeo, cuenta con un coro de niños en un tema que habla de David Bowie y Bob Dylan. ¿Un homenaje a sus referentes?

Sí, bueno, casi. Es un homenaje y, al mismo tiempo, es una canción que habla sobre cómo matar al padre de alguna manera. Dejar las referencias de lado para crear tu propio universo en todos los sentidos. Es decir, uso a mis maestros y maestras musicales de referente, pero realmente es también trascenderlos. La canción habla un poco de eso, de ir más allá de tus referentes.