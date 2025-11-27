Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hijos de Rivera inaugura el espacio Casa Amara en A Coruña

Asistentes a la inauguración de Casa Amara, en Casa Pepita

Asistentes a la inauguración de Casa Amara, en Casa Pepita / LOC

LOC

A Coruña

Amara Brava Spritz, la nueva bebida lanzada por Hijos de Rivera, inaugura Casa Amara, su primer espacio experiencial en A Coruña. La marca desplegará un espacio efímero en Casa Pepita este viernes y sábado, con una variada programación.

TEMAS

