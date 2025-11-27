Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 27 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Charla del arquitecto Felipe Peña
19.00 horas | Felipe Peña inaugura el ciclo de actividades alrededor de la exposición María Casares, Pedro Soler. Collioure 1989, en la que hay dos dibujos del arquitecto.
Casa Museo Casares Quiroga
Presentación de un libro sobre nutrición
19.00 horas | La librería acoge la presentación de Nutrirse conciencia con las autoras Alicia García Esteban y Heldry González, que hablarán sobre nutrición.
Galgo Azul
Conferencia sobre la pintura barroca
19.30 horas | Alejandro Vergara, jefe de Colección de Pintura Flamenca en el Museo Nacional del Prado dará la conferencia Los Barrocos de Rubens.
Fundación Barrié
Rock y Navidad en Marineda City
19.00 horas | Rock en Familia protagoniza el encendido navideño de Marineda City con su exitoso espectáculo I Love Rock & Roll.
Marineda City
