¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 27 de noviembre

Charla del arquitecto Felipe Peña

19.00 horas | Felipe Peña inaugura el ciclo de actividades alrededor de la exposición María Casares, Pedro Soler. Collioure 1989, en la que hay dos dibujos del arquitecto.

Casa Museo Casares Quiroga

Presentación de un libro sobre nutrición

19.00 horas | La librería acoge la presentación de Nutrirse conciencia con las autoras Alicia García Esteban y Heldry González, que hablarán sobre nutrición.

Galgo Azul

Conferencia sobre la pintura barroca

19.30 horas | Alejandro Vergara, jefe de Colección de Pintura Flamenca en el Museo Nacional del Prado dará la conferencia Los Barrocos de Rubens.

Fundación Barrié

Rock y Navidad en Marineda City

19.00 horas | Rock en Familia protagoniza el encendido navideño de Marineda City con su exitoso espectáculo I Love Rock & Roll.

Marineda City