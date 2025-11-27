Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio y cultura

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 27 de noviembre

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Encendido de la Navidad en Marineda City.

Encendido de la Navidad en Marineda City. / German Barreiros/Roller Agencia / LCO

RAC

Charla del arquitecto Felipe Peña

19.00 horas | Felipe Peña inaugura el ciclo de actividades alrededor de la exposición María Casares, Pedro Soler. Collioure 1989, en la que hay dos dibujos del arquitecto.

Casa Museo Casares Quiroga

Presentación de un libro sobre nutrición

19.00 horas | La librería acoge la presentación de Nutrirse conciencia con las autoras Alicia García Esteban y Heldry González, que hablarán sobre nutrición.

Galgo Azul

Conferencia sobre la pintura barroca

19.30 horas | Alejandro Vergara, jefe de Colección de Pintura Flamenca en el Museo Nacional del Prado dará la conferencia Los Barrocos de Rubens.

Fundación Barrié

Rock y Navidad en Marineda City

19.00 horas | Rock en Familia protagoniza el encendido navideño de Marineda City con su exitoso espectáculo I Love Rock & Roll.

Marineda City

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents