Quién es quién en la lista de aspirantes a transformar los muelles de A Coruña: de Bofill a Nikken Sekkei y el estudio de Zaha Hadid

Un total de 14 UTE, que engloban a 78 empresas del ámbito internacional y nacional, así como firmas con delegación en A Coruña, presentaron su candidatura al concurso público Coruña Marítima para diseñar el futuro de los muelles interiores. Hay propuestas de profesionales Francia, Inglaterra, Países Bajos, Japón, Dinamarca, Portugal, Italia, Estados Unidos y España. Solo una quedó excluida por no cumplir los requisitos. En las próximas semanas se seleccionarán cinco candidaturas, de las que saldrá la adjudicataria. A mediados de 2026 se conocerá la UTE ganadora y se podrá ver una primera maqueta del proyecto Coruña Marítima. A partir de ahí, el equipo ganador dispondrá de un año para desarrollar el plan director, que deberá presentar en el verano-otoño de 2027.

Del diseño de un barrio en Moscú al estadio del Atlético de Madrid

Eddea Arquitectura y Urbanismo S.L.P., Cruz y Ortiz Arquitectos S.L.P. y Ghenova Ingeniería S.L.U. tienen su origen en Sevilla, pero han realizado proyectos por todo el mundo. El estudio EDDEA está diseñando el nuevo distrito urbano-portuario en el Muelle de Tablada y la avenida de Las Razas, una de las operaciones urbanísticas más importantes de Sevilla de los últimos años. También se encargó del diseño de un barrio completo en Moscú y la transformación de más de dos kilómetros de frente fluvial en Kaohsiung (Taiwán). Cruz y Ortiz, que recibieron el Premio Nacional de Arquitectura de España, firmaron la obra del estadio de La Cartuja y del Riyadh Air Metropolitano, además de la reforma del Rijksmuseum de Ámsterdam. Ghenova, conocida por su trabajo de ingeniería para buques militares y civiles, resultó adjudicataria de un proyecto en el Puerto de Algeciras. Proyfe, grupo gallego de consultoría, ingeniería y arquitectura con sede en Narón, también forma parte de esta UTE. Se encarga de la coordinación integral y dirección de obra de la reordenación del frente portuario en Ferrol. Arquitectura Agronomia S.L.P., con base en Cataluña y con un enfoque ligado a la infraestructura verde, y Consultora Alomon S.L., que ha redactado varios planes de movilidad sostenibles, completan la candidatura.

Del metro de Riad a un rascacielos en Londres

Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) y RSHP Architects SLP se han unido para participar en el concurso. El grupo español Typsa tiene experiencia en la planificación, diseño y supervisión de líneas AVE y líneas convencionales de ferrocarril. Y no solo a nivel nacional. También participó en el diseño del metro de Riad, en Arabia Saudí. RSHP, estudio internacional fundado por Richard Rogers, cuenta con trabajos muy destacados, como el Centro Pompidou de París o el rascacielos The Leadenhall Building en Londres.

De un parque en Nueva York a museos en Países Bajos

El estudio madrileño de Jerónimo Junquera participó en el concurso de Palexco mientras que West 8 urban design & landscape architecture b.v., de Países Bajos, puso su huella en el máster plan de Madrid Río y en el parque Governor’s Island en Nueva York. Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. realizó proyectos de agua y saneamiento en países como Rumanía o Turquía. También forman parte de esta UTE la empresa Sener Mobility, con más de 30 años de experiencia en transporte, y el estudio Neutelings Riedijk Architects, que se ha encargado de reformas en varios museos de los Países Bajos.

Del Parlamento de Escocia a los planes de Busquets

Participa en el concurso un viejo conocido de A Coruña: Joan Busquets. Fue el responsable de la revisión del plan general de 2013 y presentó una propuesta para la reforma de los muelles interiores en 2006 que nunca se llevó a cabo. En esta UTE se encuentra el estudio de arquitectura con sede en Barcelona fundado por Enric Miralles y Benedetta Tagliabue que ganó el Stirling Prize en 2005 por una de sus obras más icónicas: el Parlamento de Escocia. También firmaron la reforma del mercado de Santa Caterina en Barcelona. Goc S.A., con origen en Ourense, hizo la modernización del hospital Gran Montecelo (Pontevedra) y el estudio de Juan Creus y Covadonga Carrasco ya tiene obras en la ciudad, como la Fundación Luis Seoane. Recibieron el Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2024 por el acondicionamiento del borde portuario de Porto do Son. El grupo lo completa Proyeco, consultora y empresa de ingeniería y construcción con proyectos en 16 países.

De la firma del estudio de Zaha Hadid al diseño del estadio del Athletic

El estudio de Zaha Hadid aspira a redactar el máster plan de Coruña Marítima de la mano de IDOM Consulting Engineering Architecture. El despacho de Hadid, fallecida en 2016, realizó el centro cultural Heydar Aliyev Center en Bakú (Azerbaiyán) o las piscinas olímpicas de los Juegos de Londres 2012 y la Guangzhou Opera House en China. En 2003 ganó el concurso para la Casa de la Historia del castro de Elviña que nunca se llegó a levantar. IDOM, por su parte, se encargó del diseño, estructura y fachada del estadio del Athletic de Bilbao y de CaixaForum Zaragoza.

De un megacomplejo en Singapur a un puente en EEUU

Bofill Taller de Arquitectura, responsable de La Muralla Roja y el complejo de viviendas Walden 7, forma equipo con Gustafson Porter y Bowman LLP, que se encargó de la fuente conmemorativa de Diana de Gales en Londres, el megacomplejo Marina One en Singapur o la reurbanización del entorno de la Torre Eiffel. También forma parte de este grupo el estudio con sede en Londres fundado por el diseñador y arquitecto israelí Ron Arad, con proyectos en Bélgica y Reino Unido. Fhecor Ingenieros Consultores, S.A., realizó el nuevo puente internacional entre Estados Unidos y Canadá y el gran puente atirantado de carretera sobre el río Mersey, en Liverpool. Además, en la UTE figuran Berenguer Ingenieros, especializada en ingeniería portuaria y de costas, la viguesa Galaicontrol y Vectio Traffic Engineering, que hizo estudios de movilidad en Panamá, Portugal y Azores.

De aeropuertos a megaestructuras en Japón

Nikken Sekkei, una de las agencias de arquitectura más grandes del mundo por número de arquitectos, aspira a Coruña Marítima. Es una referencia mundial en megaestructuras urbanas, como el Tokyo Skytree o el nuevo Camp Nou. Forma UTE con TPF Getinsa Euroestudios, responsable de obras como el hospital de Ronda o la línea 9 del metro de Barcelona. También se encuentra en este grupo la consultora TRN Táryet, que participó en el Plan de desarrollo de la Autoridad Portuaria de Valencia. Además, figura GilBartolome Architects, que dejó su huella en proyectos de aeropuertos de España y Paraguay.

Del metro de Arabia Saudí al aeropuerto de Dallas

Prointec es una ingeniería y consultoría española fundada en 1970. Trabaja tanto en España como en muchos países de Latinoamérica, Europa, África y Oriente Medio. Entre sus trabajos destacan los realizados en el Metro de Riad (Arabia Saudí), con la revisión y finalización del diseño constructivo de varias estaciones de la línea 5 del metro, o el Aeropuerto Internacional de Sharm el-Sheij (Egipto), donde se ocuparon del proyecto integral. Vidal y Asociados Estudio De Arquitectura, sociedad profesional de arquitectura con sede en Madrid, también ha trabajado en aeropuertos como el Dallas–Fort Worth en Estados Unidos. También destaca su experiencia en la arquitectura hospitalaria, trabajando por ejemplo en Álvaro Cunqueiro de Vigo.

De un proyecto gastronómico al nuevo CHUAC

Bjarke Ingels Group (BIG), uno de los despachos de arquitectura más mediáticos del mundo con sede en Barcelona, trabajó en el proyecto del Gastronomy Open Ecosystem (GOe), centro de investigación gastronómica del Basque Culinary Center en San Sebastián. WSP Spain, empresa de ingeniería y consultoría técnica con sede en Santander, integrada en el grupo multinacional WSP, se dedica a ingeniería civil y asesoramiento técnico en infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, hidráulicas, puentes, etc.), tanto en España como en el exterior. Por su parte, Díaz y Díaz Arquitectos, es un estudio gallego dirigido por Gustavo Díaz y Lucas Díaz, con oficinas en A Coruña y Madrid, que participa en la ampliación y reorganización del Nuevo Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

De la ópera de Sídney a las oficinas de Inditex

Ove Arup & Partners, filial española del grupo internacional Arup, una de las grandes ingenierías del mundo. Arup ha trabajado en la ingeniería estructural del edificio de la Ópera de Sídney o en el Centro Pompidou de París. Batlle i Roig, estudio barcelonés fundado en 1981 por Enric Batlle y Joan Roig, ha participado en proyectos para Inditex en Galicia, como complejos de oficinas y servicios para el grupo textil. 3XN Architects es un estudio de arquitectura danés, con sede en Copenhague fundado en 1986, que trabajó en la sede de Naciones Unidas.

De la Ciudad de la Justicia de Barcelona al estadio del Porto

El estudio de arquitectura con sedes en Barcelona y Madrid, b720 Fermín Vázquez Arquitectos, destaca por proyectos como la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Alday Jover arquitectos, estudio fundado por Iñaki Alday y Margarita Jover, muy especializado en paisaje e infraestructuras verdes, trabajó en parques como el Luis Buñuel de Zaragoza. GEG es el acrónimo de Gabinete de Estruturas e Geotecnia, empresa portuguesa de consultoría y proyectos de ingeniería, con sede en Oporto, participó en el proyecto de ingeniería estructural del estadio de fútbol de su ciudad.

De estudios al Plan Director de un puerto

Abalo Arquitectura e Ingeniería, estudio de arquitectura e ingeniería con sede en Madrid, participó en el proyecto básico del nuevo aparcamiento integrado en la estación intermodal de Ourense. Intecsa Engineering Group, empresa española de consultoría e ingeniería, participó en la línea de Alta Velocidad Madrid–Extremadura. Conurma Ingenieros Consultores, ingeniería de consultoría con sede central en Madrid, trabajó en el proyecto de un edificio eficiente energéticamente para Airbus. Por otro lado, Ocean Infrastructures Management, especializada en infraestructuras portuarias y marítimas, trabajó en el Plan Director del Puerto de Cartagena. La empresa especializada en tráfico, transporte y movilidad, Tema Ingeniería, ha participado en estudios como el que realizó sobre la movilidad de los accesos al Puerto de Melilla.

De un rascacielos en Singapur al Puerto de Valencia

Carlo Ratti Associati, estudio originario de Turín, trabajó en un rascacielos biofílico de 280 metros en el distrito financiero de Singapur. LRA Infrastructures Consulting, empresa española de consultoría e ingeniería de infraestructuras, trabajó en la redacción de pliegos, estudios de viabilidad y documentos técnicos para la conservación, mantenimiento y explotación de autopistas. DYP, empresa de ingeniería, arquitectura y consultoría con sede en Las Rozas (Madrid), trabajó en la ampliación norte del Puerto de Valencia.

De un museo en Nueva York a una escuela en Camerún

El estudio de paisajismo y urbanismo con sede en Boston, Stoss Landscape Urbanism, destaca por proyectos en Estados Unidos. El estudio de arquitectura y diseño urbano con base en Chicago, Studio Gang, trabajó en la nueva ala del Museo de Historia Natural de Nueva York. Por último, Urbanitree, estudio de diseño e investigación con sede en Barcelona, destaca por la Escuela infantil ‘African Flow’ en Camerún.