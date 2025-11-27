La mejor oferta de este Black Friday en A Coruña es la ‘alargascencia’ : "Somos lo contrario al fast fashion"

Prisas, descuentos y compras impulsivas «con el armario lleno». El Black Friday vuelve a desplegar su maquinaria, pero este año son más los comercios y colectivos que deciden desmarcarse de esa dinámica. En A Coruña, varias tiendas optan por un mensaje distinto: menos ruido, menos carreras por «el mejor precio», y «más calma para pensar qué se compra», por qué y durante cuánto tiempo dura. Ese enfoque se alinea con la campaña ‘Alargascencia’ que impulsa Amigas de la Tierra, una iniciativa que busca demostrar que existen alternativas reales frente al consumo acelerado.

Desde hace años, la organización mantiene activa la plataforma Alargascencia, una web que reúne a locales de reparación, reutilización y segunda mano de toda España. Dentro figuran varios negocios coruñeses que trabajan con ropa vintage, antigüedades o servicios técnicos y de reparación. «La idea es que la gente encuentre espacios donde alargar la vida de los productos», explican desde Amigas de la Tierra. Este año, además, el colectivo prepara un Espacio de customización, reparación y trueque que tendrá lugar el 11 de diciembre en la librería Galgo Azul. La encargada del taller, Sabela Rubio, resume su objetivo: «Se trata de dar alternativas al modelo de consumo actual. Si vas a tirar una prenda, puedes tunearla y te queda mejor, conoces gente y ves que puedes alargar la vida útil sin comprar algo nuevo». Considera fundamental hacerlo en estas fechas: «En Black Friday y en Navidad es clave ofrecer otras opciones. La gente agradece descubrir que existe una alternativa».

La filosofía se repite entre los comercios de la ciudad que deciden ignorar la ola de descuentos. Vintage&Coffee, especializado en ropa de otras décadas y una de las tiendas colaboradoras, prefiere bautizar estos días como «días verdes». Su responsable, Pablo Pose, explica que aplica que no quiere vincularse al Black Friday. El mensaje va por otro lado: «Somos lo contrario al fast fashion. Apostamos por formas sostenibles y por prendas que duran más». Defiende que comprar de segunda mano puede ser una respuesta real al consumo impulsivo: «La gente que viene aquí compra con conciencia. Es una compra tranquila, responsable y centrada en el producto más que en el precio». Para él, la obsolescencia programada está más presente fuera del sector vintage: «Antes una prenda duraba treinta años; ahora dura tres. Compras más barato y te parece un chollo, pero acabas pagando tres veces más».

En El Baúl de los Recuerdos la postura es directa: no realizan ninguna oferta porque ya trabajan con precios reducidos durante todo el año. Su responsable, Fernando López, lo resume así: «Somos una tienda de segunda mano, tenemos precios muy bajos y no podemos hacer más rebaja». Defiende que el Black Friday no genera tanta locura como se percibe y cree que el consumidor lo usa para comprar lo que necesita, aunque reconoce que la segunda mano vive un gran auge: «Antes estaba mal visto, ahora la gente joven lo tiene clarísimo. Valoran dar una segunda vida a los productos». Y añade una reflexión sobre la calidad actual: «Hoy casi todo está hecho en China y al final da igual la marca. Pagan poco para vender mucho y la calidad se resiente».

El sector de la reparación vive una realidad semejante. Manuel Ventureira, responsable de Telesincro, describe un panorama marcado por productos nuevos cada vez más baratos y más difíciles de arreglar: «Entre la pieza, la mano de obra y solo tres meses de garantía compensa menos reparar. Antes todo duraba años. Hoy recibo diez o doce lavadoras al día para arreglar y antes no pasaba» Aun así, procura mantener la esencia del oficio: «Intento reparar todo para que dure más».

Javier Regueiro, responsable de la tienda O Faiado / CASTELEIRO

En O Faiado, dedicado a antigüedades y coleccionismo, tampoco habrá Black Friday. «Haremos un Love Friday», explica Javier Regueiro, responsable del local. Su idea como otro miembro de la campaña es apostar por precios ajustados todo el año y no depender de un día concreto para atraer clientes. Regueiro forma parte de la plataforma Alargascencia desde sus inicios y defiende el valor de los objetos con historia: «Tenemos máquinas de coser de 1920 que funcionan, radios antiguas que siguen perfectas, planchas de hace décadas… Antes las cosas duraban mucho más». Cree que ahora se repara menos, aunque celebra avances como la obligación de mantener piezas de repuesto durante diez años. Aun así, señala un riesgo: «Compras algo en Amazon China y después no encuentras el arreglo. Es casi usar y tirar».

La campaña de Amigas de la Tierra recopila esa filosofía en una plataforma común. Es un recordatorio sencillo, pero poderoso. Pablo Pose, en la semana de las prisas y las compras asegura que «hay que mirar la etiqueta de la prenda, no la de la tienda».