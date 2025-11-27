La piqueta entra en el mercado de Santa Lucía para iniciar su derribo en A Coruña

El edificio del mercado de Santa Lucía ha empezado a caer esta mañana, tras once años de espera para dar paso a las obras de construcción de un inmueble polivalente en el que convivirán un centro de salud, una plaza de abastos y un centro cívico.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de quince meses, que los vecinos exigen que se cumpla después de más de un decenio de espera para revitalizar este enclave. El 4 de noviembre se organizó un acto para comunicar el inicio de las obras que hoy avanzan con el derribo del edificio.

La financiación de nuevo edificio se realizará entre la Xunta con 5,6 millones y el Concello con 4,7, de los que tres proceden de una ayuda europea. La gestación del proyecto comenzó en octubre de 2014 con un protocolo entre el Concello, gobernado por el PP, y la Xunta, para estudiar la posibilidad de instalar un centro de salud en el mercado, explotado como concesión por la empresa Epifanio Campo desde 1981. En 2015 el Gobierno local de Marea Atlántica declaró su caducidad por incumplir el deber de mantenerlo de forma adecuada.

El Ejecutivo municipal planteó situar el centro de salud en varias plantas del edificio, lo que rechazó la Consellería de Sanidade por motivos de accesibilidad. Tampoco aceptó las alternativas de ubicación en el paseo de los Puentes y la calle Falperra, por lo que el proyecto se enquistó durante este mandato.

Con la llegada del PSOE a la Alcaldía en 2019 se retomó el plan de combinar mercado y centro de salud en un edificio y se acordó con la Xunta desarrollar el proyecto mediante la convocatoria de un concurso de ideas para diseñar el complejo. Pero ese trámite no se hizo hasta febrero de 2023 y, tras seleccionar el proyecto, hubo que licitar las obras, que se adjudicaron el pasado septiembre.