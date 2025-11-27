El plan para 104 pisos asequibles en Xuxán: finca municipal y alquiler barato

La empresa Xesta ha gestionado varios proyectos de cooperativas en Xuxán, con cuatro proyectos ya terminados y uno en desarrollo que suman, según explica su gerente, Nacho González, más de 300 pisos. Pero este jueves va a escriturar una cesión con el Ayuntamiento para «un modelo con el que trabajamos por primera vez»: el de levantar un edificio en una parcela municipal en el barrio para que más de cien familias, constituidas en una cooperativa, puedan vivir pagando «un alquiler asequible, en mejores condiciones que en el mercado libre», durante al menos medio siglo. En los próximos meses presentarán la licencia de obra.

La inmobiliaria, cuyo nombre jurídico es Xestión de Autopromoción, ganó un concurso municipal para conseguir la parcela hace varios meses en el que el Concello ofreció tres fincas para crear vivienda social. Una de ellas quedó desierta, y otra se la llevó Outra Forma de Vivenda, una cooperativa que trabaja con un formato similar y a la que Xesta asesora. La tercera la consiguió la empresa, que acaba de crear una nueva sociedad que asumirá el proyecto. La Junta de Gobierno Local de este martes le dio luz verde al traspaso.

González explica que la nueva empresa, Xestión de Alugueiros de Galiza, se creó porque «la idea es tener una sociedad dedicada única y exclusivamente a este bien» y que se convierta en una cooperativa, formada por socios que también serán los vecinos del edificio. El plan es levantar un inmueble «de bajo más cinco plantas», con sexto o bajo cubierta según la zona, que sume 104 viviendas con «diferentes tipologías» para dar alternativas a los inquilinos. Así, hay pisos de uno, dos y tres dormitorios, además de zonas comunes para «esparcimiento».

Este jueves está previsto escriturar la cesión de uso con el Concello, y a partir de este momento, «tendríamos cuatro meses para solicitar la licencia de obra». El Concello tendrá que darle luz verde y será necesario realizar una campaña de captación de socios, contratar a la constructora y cerrar la financiación. «A finales del próximo año podríamos estar empezando con la construcción», calcula González.

Los socios tendrán que poner fondos para construir y mantener el edificio, pero el gestor de Xesta explica que por el momento «no podemos hablar de precios». La empresa está pendiente de las ayudas a la construcción que emanen del Plan de Vivienda a nivel estatal, que «está acabando su redacción», pero aún no sabe cuándo podrán ayudar al proyecto. En todo caso, González indica que se busca «la menor implicación económica para el socio, que estaría pagando un alquiler asequible, en mejores condiciones que en el mercado libre».

Previsiblemente, al principio los pagos serán mayores, pues habrá que incluir la parte que toque a los socios de la construcción, pero «cuando la cooperativa devuelva el préstamo al promotor, estarías pagando la cuota de mantenimiento del edificio». Si al inicio un socio abona 600 euros mensuales, pone como ejemplo, podría pasar a pagar tan solo 200.

Al contrario que en la fórmula que han seguido otras cooperativas, aquí los socios no tienen la propiedad plena de la finca, y «cuando pasen 50 años hay una reversión, el edificio pasaría a reintegrarse al Concello». En ese momento, explica González, hay «diferentes hipótesis» que lo que ocurriría, pues este modelo de cesión es novedoso en España. A partir de la experiencia en otros países en los que tiene más implantación, como los escandinavos o Uruguay, indica que puede haber una ampliación de la concesión, de manera que la cooperativa siga gestionando el edificio. Aún así, «a 50 años vista es bastante difícil suponer» lo que pasará.

Más iniciativas en el barrio

La cooperativa Outra Forma de Vivenda está trabajando en un proyecto análogo en otra parcela cedida por el Concello en Xuxán, con la idea de levantar un edificio de 35 viviendas de socios-inquilinos que podría vivir allí medio siglo. Esta iniciativa está captando participantes, y ofrece información en info@outraformadevivenda.org.

La Xunta también cedió el derecho de superficie de terrenos que posee en Xuxán, con resultados dispares. La cooperativa A Luzada puso en marcha 32 viviendas protegidas en alquiler, y ya empezó la obra, con una inversión de más de cinco millones y ayudas autonómicas, a finales del año que viene. Galivivienda pretendía levantar 224 viviendas en cuatro edificios, pero, cuando ya se había apuntado un buen número de socios, la gestora afirmó que deberían abonar más que lo previsto inicialmente. También instruyó a los socios para apuntarse a una nueva empresa que no consiguió los derechos de suelo. El proyecto continúa sin arrancar.