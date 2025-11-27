Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El turismo se reivindica en A Coruña

La Diputación reúne al sector turístico en la segunda edición de la Gala de Turismo, que reconoció con galardones cinco proyectos y trayectorias relevantes en el ámbito

Autoridades y otros asistentes a la Gala de Turismo. | LOC

A Coruña

La Diputación reunió este jueves al sector turístico de la provincia en la segunda edición de la Gala de Turismo, un espacio de encuentro para profesionales, entidades y empresas vinculadas al turismo coruñés y que reconoce una serie de proyectos y profesionales. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, manifestó que «el turismo no es un capricho ni un fenómeno pasajero: es una estrategia de futuro, capaz de generar empleo, fijar población y dinamizar nuestros territorios»..

Los proyectos e iniciativas reconocidos hoy representan, para el presidente provincial, «un modelo de turismo innovador, auténtico, de calidad y comprometido con nuestra tierra», subrayó. El premio a la Mejor iniciativa de innovación, calidad y sostenibilidad fue para Volta Montana, mientras que, en la categoría de Mejor iniciativa de puesta en valor de la autenticidad del territorio, el reconocimiento recayó en Chichalovers. El galardón al Mejor proyecto de turismo emergente correspondió al Hotel Espazo Nature, mientras que el premio al Mejor proyecto de turismo enogastronómico fue para A Artesa da Moza Crecha. El galardón a la trayectoria distinguió al profesor de la Escola de Turismo Carlos Rodríguez.

El turismo se reivindica en A Coruña

Los usuarios apoyan con deporte la huelga del personal de las Escuelas Deportivas de A Coruña

