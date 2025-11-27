El turismo se reivindica en A Coruña
La Diputación reúne al sector turístico en la segunda edición de la Gala de Turismo, que reconoció con galardones cinco proyectos y trayectorias relevantes en el ámbito
La Diputación reunió este jueves al sector turístico de la provincia en la segunda edición de la Gala de Turismo, un espacio de encuentro para profesionales, entidades y empresas vinculadas al turismo coruñés y que reconoce una serie de proyectos y profesionales. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, manifestó que «el turismo no es un capricho ni un fenómeno pasajero: es una estrategia de futuro, capaz de generar empleo, fijar población y dinamizar nuestros territorios»..
Los proyectos e iniciativas reconocidos hoy representan, para el presidente provincial, «un modelo de turismo innovador, auténtico, de calidad y comprometido con nuestra tierra», subrayó. El premio a la Mejor iniciativa de innovación, calidad y sostenibilidad fue para Volta Montana, mientras que, en la categoría de Mejor iniciativa de puesta en valor de la autenticidad del territorio, el reconocimiento recayó en Chichalovers. El galardón al Mejor proyecto de turismo emergente correspondió al Hotel Espazo Nature, mientras que el premio al Mejor proyecto de turismo enogastronómico fue para A Artesa da Moza Crecha. El galardón a la trayectoria distinguió al profesor de la Escola de Turismo Carlos Rodríguez.
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- Dos personas heridas en Alfonso Molina, una grave, al empotrarse un coche contra unas columnas de hormigón