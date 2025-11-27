Los usuarios apoyan con deporte la huelga del personal de las Escuelas Deportivas de A Coruña

El 100% del personal de las Escuelas Deportivas de A Coruña secunda la huelga parcial para reclamar condiciones dignas. Junto a ellos estuvieron los usuarios de los servicios, que se unieron a su marcha hasta María Pita, donde desarrollaron algunas de las actividades que suelen practicar. Así lo ha detallado el sindicato CIG-Ensino, uno de los convocantes al paro con el que los profesionales de estas instalaciones municipales buscan visibilizar sus demandas laborales. El personal del servicio, adjudicado a la empresa Serviplus, secundó este jueves la huelga de tres horas convocada para reclamar la dignificación laboral, y que el Concello «respete el compromiso para avanzar en la mejora de las condiciones económicas y de trabajo en el siguiente pliego de la concesión». El personal cubrió el recorrido entre Riazor y María Pita, donde durante una hora hicieron una exhibición de las diversas actividades que imparten en las escuelas deportivas. En su protesta, los 42 congregados contaron con el apoyo y la participación de numerosos usuarios, ya que el personal también reclama mejoras en las instalaciones deportivas municipales, la renovación de los materiales y que se realice un mantenimiento adecuado.

«Pedimos dignificación y mejorar la calidad del servicio público que se da a la ciudadanía», aseveró el personal en el manifiesto leído al final de la movilización, en el que recordaron que sus salarios y condiciones de trabajo no están a la altura de las titulaciones superiores, y la formación continua que se exige para el acceso la estos puestos. «Nuestras tablas salariales, subrayaron, son las más bajas de toda la enseñanza», detallaron.