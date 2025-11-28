Alerta por un pan quemado

Los Bomberos recibieron un aviso este jueves para acudir a la calle Aurelio Aguirre Galarraga, en la zona de Espacio Coruña. Allí no encontraron llamas ni tuvieron que intervenir para ayudar a nadie. Olía a quemado, sí, pero quizá porque alguien se había dejado el pan a primera hora en una tostadora y acabó quemado. O así lo detallan en el parte diario que actualizan en su página web, en la que indican que esta fue una falsa alarma.