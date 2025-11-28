Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si no lo leo no lo creo

Alerta por un pan quemado

ANTÓN PERULEIRO

Los Bomberos recibieron un aviso este jueves para acudir a la calle Aurelio Aguirre Galarraga, en la zona de Espacio Coruña. Allí no encontraron llamas ni tuvieron que intervenir para ayudar a nadie. Olía a quemado, sí, pero quizá porque alguien se había dejado el pan a primera hora en una tostadora y acabó quemado. O así lo detallan en el parte diario que actualizan en su página web, en la que indican que esta fue una falsa alarma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents