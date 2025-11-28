Bebeto tiene un deseo esta Navidad: el ascenso del Dépor

«Pero, ¿quién es Bebeto?», preguntaba un niño a su padre cuando el exfubolista apareció en el balcón de María Pita para encender la Navidad. «Un jugador que metió muchos goles». Esa fue la respuesta corta, porque la larga incluye muchos recuerdos y emociones que apenas se pueden expresar con palabras. La plaza se llenó de pequeños, que solo conocen al exfutbolista de oídas y vídeos de Youtube, y de mayores que todavía tienen grabado en la mente ese momento en el que Bebeto apareció en el mismo balcón para celebrar la Copa del Rey de 1995. Han pasado tres décadas, pero hay cosas que un deportivista nunca olvida.

«Estoy en mi casa, con mi pueblo. Siempre es un placer estar aquí. Te amo A Coruña», dijo el brasileño ante miles de personas con las que compartió cuál es su deseo esta Navidad: el ascenso del Dépor. «Esperamos que este año subamos a Primera División. Ojalá tengamos suerte», proclamó junto a la alcaldesa, Inés Rey, y varios niños que lo acompañaron en este emotivo momento. En otro balcón se encontraba otro viejo conocido del deportivismo, el expresidente Augusto César Lendoiro, junto a José Manuel Lage, Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera.

Bebeto, que pulsó el botón del alumbrado navideño con un balón de fútbol que luego lanzó firmado al público, viajó al pasado para hablar de aquel «equipazo» del que formó parte. «Todo el mundo se acuerda del SuperDépor. Cuanto entraba a jugar al campo, quería hacer goles y ganar. Hicimos un gran trabajo. No se gana nada solo», comentó, a la vez que nombró a compañeros como Fran o Mauro Silva. «El Dépor va a estar siempre en mi corazón», confesó el jugador, que pasó cuatro temporadas en A Coruña, de 1992 a 1996.

Junto a él aparecieron seis pequeños, uno de ellos, Darío, fue el ganador del concurso de la postal navideña. Apareció con una camiseta blanquiazul de los años 90, prestada por su padre, y con muchas ganas de formar parte de este momento. Contó que dibujó «el ayuntamiento, a los Reyes Magos y a la alcaldesa». La mezcla perfecta para llevarse el premio. Otros niños y niñas también hicieron creaciones con un pulpo con el gorro de Papá Noel, la torre de Hércules o el mar. Todo vale para celebrar esta epóca.

Tras una cuenta atrás muy coreada, A Coruña se iluminó para dar comienzo a uno de los momentos más mágicos del año. Hubo, no obstante, algún pequeño problema con luces que no llegaron a iluminarse en la zona de O Parrote y Juana de Vega. Otro año más, la bola de la Marina y el árbol de luces —esta vez junto a Puerta Real y no en el Obelisco por las obras de los Cantones— fueron los elementos favoritos de niños y mayores, que sacaron los móviles para hacer fotografías y vídeos de este arranque navideño. Las atracciones de los jardines de Méndez Núñez son también una parada obligada para los más pequeños. Que empiece la fiesta.