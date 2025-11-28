Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG urge al Concello que agilice el entierro de cenizas

A Coruña

El BNG realizará un ruego oral en la próxima sesión plenaria y formulará también preguntas por escrito al Gobierno local para que refuerce los servicios municipales que trabajan en los cementerios municipales con el fin de agilizar el entierro de cenizas que, actualmente, llega hasta los veinte días de espera, al menos en San Amaro. Este servicio solo se presta de nueve a diez de la mañana de lunes a viernes.

