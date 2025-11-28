A Coruña reanuda sus planes para impartir Medicina ante el bloqueo de Santiago

La Universidade da Coruña (UDC) reanuda sus planes para impartir el grado de Medicina ante el bloqueo de Santiago. Hará, por tanto, lo que prometió: agilizar los trámites para tener su propia Facultad de Medicina si no progresa el acuerdo con el resto de la universidades gallegas y la Xunta para la descentralización. Su propuesta era no solicitar oficialmente el grado hasta completar la descentralización.

Después de que el Consello de Goberno de la Universidad de Santiago decidiese aplazar la votación del acuerdo ante la negativa de la Facultad de Medicina de la capital gallega, la UDC ha lamentado esta situación. "Esta decisión supone dejar sin validez muchas horas de trabajo empleadas para encontrar un texto dialogado y consensuado que permitiese aplicar la descentralización de Medicina aprovechando todos los recursos del sistema sanitario y universitario gallego".

En un comunicado, la UDC reconoce que actuó "en todo momento con lealtad al Sistema Universitario de Galicia (SUG) y respeto institucional por las instituciones que lo constituyen". "En ese marco, dialogamos y buscamos el acuerdo y el consenso. Nuestro compromiso con el sistema gallego de enseñanza superior en este proceso fue inequívoco", insiste.

Así, ante este situación, la Universidade da Coruña manifiesta que "dará continuidad a los trabajos para impulsar una nueva titulación de Medicina en A Coruña. "Desde el inicio consideramos que es la mejor opción para dar respuesta a la demanda existente y avanzar en un nuevo modelo formativo".