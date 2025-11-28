Empleo en A Coruña: estabilidad, buenas condiciones e incorporación Inmediata en Logística, Comercio y Energía

En este artículo, presentamos una selección de ofertas de empleo disponibles en diversas ubicaciones de España, cada una de ellas orientada a diferentes perfiles y sectores. Desde puestos en logística y distribución hasta oportunidades en el área comercial y de atención al cliente, estas ofertas destacan por los atractivos beneficios que ofrecen a sus potenciales empleados. A continuación, se exponen en detalle las características de cada vacante, resaltando lo que cada empresa ofrece para captar el interés de los candidatos.

Repartidores/as Furgonetas Carnet B en A Coruña

La oferta de repartidores/as para furgonetas con carnet B, ubicada en A Coruña, es una excelente oportunidad para aquellos interesados en desarrollarse en el ámbito de la logística y distribución. Adecco requiere una alta disposición para el trabajo en equipo y habilidades organizativas. La empresa ofrece un entorno profesional dinámico, ideal para los que buscan estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento dentro del sector. Los candidatos seleccionados se beneficiarán de remuneraciones competitivas y la posibilidad de formar parte de una organización comprometida con el desarrollo profesional y el bienestar de sus empleados.

Repartidor/a Furgoneta Carnet B en Santiago

Se busca un/a repartidor/a para furgonetas con carnet B, un cargo ideal para quienes deseen formar parte del sector logístico. La vacante se centra en la eficiencia y puntualidad en la entrega de mercancías, aspectos altamente valorados por la empresa contratante. Además de un sueldo competitivo, la empresa proporciona formación continua y un ambiente de trabajo inclusivo, características que convierten a esta oferta en una opción atractiva para aquellos buscando establecerse en un ámbito laboral donde se prioriza el crecimiento personal y profesional.

Operario/a de Pescado en Ribera

Situada en Ribeira, EUROFIRMS / Talent Point selecciona para la oferta para operario/a de pescado representa una oportunidad significativa para quienes buscan empleo en la industria alimentaria. Este puesto implica tareas relacionadas con la manipulación y procesamiento de productos pesqueros, un sector donde la empresa se destaca por su enfoque en la calidad y la sostenibilidad. Los empleados en esta posición dispondrán de una retribución ajustada al convenio y podrán disfrutar de beneficios adicionales, como bonificaciones por productividad y acceso a programas de desarrollo de habilidades.

Mozo de Almacén en Cambre

Manpower selecciona para el puesto de mozo de almacén en Cambre, vinculado con la multinacional Amazon, ofrece una ventajosa posición para aquellos con experiencia en gestión de inventarios y operaciones logísticas. Los empleados tendrán la oportunidad de trabajar en instalaciones modernas y con tecnología de punta, accediendo a un ambiente laboral que fomenta la eficiencia y el trabajo en equipo. Amazon asegura a sus trabajadores estabilidad laboral, salario competitivo y posibilidades de ascenso interno, constituyendo una oportunidad sin igual en el mercado laboral actual para quienes buscan establecerse en el sector logístico.

Teleoperador Comercial Sector Energía en A Coruña

En A Coruña, Teleperformance-CRIT busca un teleoperador comercial para integrarse en el sector de la energía. Esta oferta se centra en aquellos con habilidades comunicativas excepcionales y orientación al cliente, quienes serán responsables de asesorar y gestionar las consultas de los clientes. La empresa ofrece un paquete salarial atractivo, junto a comisiones basadas en rendimiento y flexibilidad de horarios, adaptándose así a las necesidades de cada empleado. Además, proporciona formación inicial y continua para asegurar que todos los miembros del equipo estén actualizados con las últimas tendencias del mercado energético.

Comercial / Dependiente/a en A Coruña

Grupo Crit para la vacante para comercial/dependiente/a en A Coruña es una opción idónea para aquellos interesados en el sector minorista. La posición requiere habilidades para la atención al cliente y capacidad para trabajar en un entorno de ventas dinámico. En este puesto, los candidatos seleccionados recibirán una remuneración competitiva junto con bonificaciones por objetivos alcanzados, además de un entorno de trabajo colaborativo y orientado a la mejora continua de las estrategias de venta.

Operarios/as Fábrica en Boiro

Nortempo para la oferta de operarios/as de fábrica en Boiro se centra en el sector de la producción industrial. Las personas interesadas deben mostrar habilidades en el manejo de maquinaria y procesos de fabricación. La empresa ofrece un ambiente de trabajo seguro y oportunidades de capacitación continua, lo que asegura el crecimiento y desarrollo profesional de sus trabajadores. Además, proporciona salarios atractivos, con complementos por productividad y trabajo en turnos rotativos.

En resumen, estas ofertas de empleo proporcionan un panorama amplio y diverso para aquellos interesados en establecerse en diferentes sectores laborales, ofreciendo incentivos atractivos y condiciones que promueven el desarrollo profesional y personal. Cada una de estas opciones presenta oportunidades valiosas para candidatos con diferentes especializaciones y niveles de experiencia.

