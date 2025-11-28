Herida en A Coruña al circular en patinete por una acera y ser alcanzada por un vehículo que salía de un garaje

Una mujer ha resultado herida hoy en A Coruña al ser alcanzada por un vehículo cuando circulaba en patinete eléctrico por una acera de la calle Juana de Vega, según informa la Policía Local. Ha ocurrido alrededor de las 09.25 horas cuando la conductora del patinete, que iba por la acera, resultó alcanzada por un turismo que salía de un garaje a la altura del número 29-31, según indican fuentes oficiales. Al lugar del accidente acudió una ambulancia del 061 que evacuó a la conductora del patinete.