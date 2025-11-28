¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 28 de noviembre

‘Sold out’ de Fito y los Fitipaldis en el Coliseum

20.30 horas | Fito y los Fitipaldis vuelven al Coliseum dentro de su gira ‘Aullidos’. Las entradas están agotadas.

Coliseum

Poesía reunida de X. L. Franco Grande

20.00 horas | Presentación de ‘Un intre no tempo. Poesía reunida 1967 – 2017’ de X. L. Franco Grande. Estarán la editora del libro, Teresa Seara y las hijas del autor.

Portas Ártabras | Calle Sinagoga, 22

El lado más íntimo de Leopoldo Novoa

20.00 horas | , Moret Art tiene inaugura ‘Añoranza del absoluto’, una exposición dedicada al artista gallego Leopoldo Nóvoa reconocido internacionalmente y que presenta su lado íntimo.

Moret Art | Calle Uruguay, 1

La historia de dos maniquís en el Fórum

20.30 horas | Iria Mourón y Marta Mato forman Saídas de Emerxencia y presentan ‘O Escaparate’ en el Forum Metropolitano dentro del ciclo Sen Numerar Outono 2025. Las entradas cuestan diez euros.

Forum Metropolitano | Río Monelos, s/n

A Banda da Loba presenta disco

20.30 horas | El Festigual cierra su edición 2025 por todo lo alto, con la presentación del disco de A Banda da Loba, ‘Lovismo’. Habrá interpretación con signos y mochilas vibratorias.

Ágora | Monasterio de Caaveiro, s/n

Concierto de Dayna Kurz en ‘Elas son artistas’

21.00 horas | Dentro del ciclo Elas son artistas, el teatro Colón acoge el concierto de Dayna Kurtz and Robert Maché, con el que celebra el 25º Aniversario de ‘Postcards from Downtown’.Entradas, de 14 a 19 euros.

Teatro Colón | Avenida de la Marina, s/n