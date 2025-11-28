Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En libertad los dos detenidos por el incendio mortal de San Isidoro, en A Coruña

Están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones | Los arrestados son un residente en el edificio y un electricista al que llamó al detectar que no tenía luz en casa y que accedió al cuadro eléctrico de la comunidad

Así quedó el interior del edificio de la Sagrada Familia tras el incendio con una víctima mortal

Así quedó el interior del edificio de la Sagrada Familia tras el incendio con una víctima mortal / Casteleiro

Gemma Malvido

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña --que está esta semana en funciones de guardia-- ha decretado la puesta en libertad de los dos detenidos por el incendio mortal que se produjo el jueves por la tarde en el edificio 58-60 de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia.

Los dos detenidos son un vecino del inmueble que detectó que no tenía luz en su vivienda y la persona a la que llamó para que arreglase la incidencia y que accedió al cuadro eléctrico de la comunidad donde, según las primeras pesquisas, se produjo el fuego.

Los dos hombres están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones, según ha adelantado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El juzgado está a la espera de recibir los informes relativos a las causas del incendio.

Un hombre falleció a consecuencia de estos hechos y otro está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de A Coruña con pronóstico grave.

Más de una veintena de familias tuvo que dormir la pasada noche fuera de sus casas y esta mañana regresaron para recoger algunos enseres, toda vez que el edificio carece de suministro eléctrico y tiene las zonas comunes plagadas de carbonilla.

