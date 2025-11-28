En libertad los dos detenidos por el incendio mortal de San Isidoro, en A Coruña
Están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones | Los arrestados son un residente en el edificio y un electricista al que llamó al detectar que no tenía luz en casa y que accedió al cuadro eléctrico de la comunidad
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña --que está esta semana en funciones de guardia-- ha decretado la puesta en libertad de los dos detenidos por el incendio mortal que se produjo el jueves por la tarde en el edificio 58-60 de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia.
Los dos detenidos son un vecino del inmueble que detectó que no tenía luz en su vivienda y la persona a la que llamó para que arreglase la incidencia y que accedió al cuadro eléctrico de la comunidad donde, según las primeras pesquisas, se produjo el fuego.
Los dos hombres están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones, según ha adelantado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El juzgado está a la espera de recibir los informes relativos a las causas del incendio.
Un hombre falleció a consecuencia de estos hechos y otro está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de A Coruña con pronóstico grave.
Más de una veintena de familias tuvo que dormir la pasada noche fuera de sus casas y esta mañana regresaron para recoger algunos enseres, toda vez que el edificio carece de suministro eléctrico y tiene las zonas comunes plagadas de carbonilla.
